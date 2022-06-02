Прокуратура нашла нарушения в работе «Эко Транс-Н» — в компании бастовали водители мусоровозов
На гендиректора и саму компанию наложены штрафы
Прокуратура Новосибирской области нашла нарушения в ТКО «ЭкоТранс-Н» по соблюдению трудовых прав работников. Как передает ТАСС, сотрудники «ЭкоТранс-Н» работали сверхурочно. Также проблемы обнаружили с индексацией заработной платы.
В апреле водители мусоровозов вышли на забастовку, которая привела к введению режима ЧС.
— Проведена проверка соблюдения трудовых прав работников ООО «ЭкоТранс-Н», выявлены факты нарушения продолжительности еженедельного непрерывного отдыха работников организации, сверхурочной работы, ненадлежащего учета рабочего времени работников, — цитируют в ТАСС прокуратуру.
Прокуратура также уточнила, что в «ЭкоТранс-Н» не был принят акт, который бы регулировал индексацию заработной платы. Из-за этого компании было вынесено представление.
— По постановлению прокурора генеральный директор ООО «ЭкоТранс-Н» и само юридическое лицо привлечены Государственной инспекцией труда в Новосибирской области к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ — в виде штрафа, — пояснили в ведомстве, уточнив, что общая сумма штрафа составила 32 тыс. рублей.
Как рассказал корреспонденту НГС один из сотрудников «Эко-Транс-Н» на условиях анонимности, ситуация в компании после начала забастовки не изменилась. Многие сотрудники собираются увольняться.
— Люди уходят, переводятся на другие места работы. Есть какие-то победы, но нас это не утешает. Этой работы нам уже не видать. Самой главной победой станет, если мы выбьем ту копейку, ради которой всё это начиналось, — сообщил собеседник.
НГС направил запросы в «ЭкоТранс-Н», «Экологии Новосибирск» и в ГК ВИС по ситуации. Как связаны регоператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск», ГК ВИС, «Арктика Сити» и «ЭкоТранс-Н», мы подробно рассказывали в этом материале.
В апреле водители компании «ЭкоТранс-Н» обнаружили, что около 80 единиц спецтехники для вывоза мусора (ее предоставляла компания «Арктика Сити» в аренду регоператору «Экология-Новосибирск») заблокированы и недоступны для использования. Дело в долгах регоператора перед компанией-арендодателем машин. Мусорщики начали забастовку — они потребовали предоставить им современную технику в достаточном количестве (компания смогла предоставить около 30 единиц вместо 80) и повысить зарплаты, которые не индексировались 3 года.
После этого в городе разразился мусорный коллапс. Проблемы с вывозом мусора по-прежнему наблюдаются в Октябрьском районе, хотя регоператор отчитывается о выполненной работе. Вывозом отходов из этого района занимается муниципальное предприятие «САХ» — с ним «Экология-Новосибирск» заключила договор.