Прокуратура нашла нарушения в работе «Эко Транс-Н» — в компании бастовали водители мусоровозов

Прокуратура также уточнила, что в «ЭкоТранс-Н» не был принят акт, который бы регулировал индексацию заработной платы. Из-за этого компании было вынесено представление.

— По постановлению прокурора генеральный директор ООО «ЭкоТранс-Н» и само юридическое лицо привлечены Государственной инспекцией труда в Новосибирской области к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ — в виде штрафа, — пояснили в ведомстве, уточнив, что общая сумма штрафа составила 32 тыс. рублей.

