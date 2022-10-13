Директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова покинула свой пост
Ранее компания объявила о самобанкростве
Лариса Анисимова покинула должность главы регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск». Это произошло по решению Арбитражного суда.
По данным сервиса «Контур.Фокус», «Экология-Новосибирск» зарегистрирована в 2012 году. Конечные владельцы компании — группа «ВИС», Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова и Игорь Фраинт. Выручка регоператора в 2021 году составила 3,5 миллиарда рублей, чистый убыток — 628,4 миллиона. В декабре компания объявила о самобанкротстве.
— Полномочия генерального директора ООО «Экология-Новосибирск» Анисимовой Ларисы Александровны прекращены, — сообщили в пресс-службе «Экологии-Новосибирск».
Операционной деятельностью регоператора руководит исполнительный директор Наталья Тучина. Внешним управляющим компании стала Ирина Курочка. Ранее НГС писал о том, что Ирина Курочка должна разработать план расчетов с кредиторами и вывести компанию на работу без убытков.