Мэрия Новосибирска объяснила причину сбоев в вывозе мусора в городе

10 января регоператор по обращению с отходами «Экология-Новосибирск» расторг часть договоров с «ЭкоТранс-Н» на услуги по транспортировке мусора. Раньше перевозчик обслуживал Ленинский, Октябрьский, Заельцовский и Железнодорожный районы. Сейчас это делает МУП «Спецавтохозяйство». Всего на линию вывели более ста мусоровозов. При этом «ЭкоТранс-Н» не передал в МУП ключи и допуски на въезд на территорию домов, а также контакты юрлиц. САХ самостоятельно собирает информацию, из-за этого возможны сбои.