Мэрия Новосибирска объяснила причину сбоев в вывозе мусора в городе

Сбои в вывозе ТКО в Новосибирске последние два дня связаны с тем, что компания «ЭкоТранс-Н» вовремя не передала необходимую информацию. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
10 января регоператор по обращению с отходами «Экология-Новосибирск» расторг часть договоров с «ЭкоТранс-Н» на услуги по транспортировке мусора. Раньше перевозчик обслуживал Ленинский, Октябрьский, Заельцовский и Железнодорожный районы. Сейчас это делает МУП «Спецавтохозяйство». Всего на линию вывели более ста мусоровозов. При этом «ЭкоТранс-Н» не передал в МУП ключи и допуски на въезд на территорию домов, а также контакты юрлиц. САХ самостоятельно собирает информацию, из-за этого возможны сбои.
— Департамент ЖКХ располагает информацией о заполненных контейнерах для раздельного сбора отходов. Вывоз будет осуществлен с 12 января, — добавили в пресс-центре мэрии.
Вывоз крупногабаритных отходов организован в штатном режиме, в течение недели его обещают завершить.
— В мэрии создана оперативная группа для сбора и обработки информации о сбоях в вывозе ТКО, связанных с тем, что ООО «ЭкоТранс-Н» оперативно не передало информацию, — добавили в мэрии.
Если у вас во дворе не вывозят мусор, необходимо обращаться в ЕДДС по номерам: 051, 218-68-88, 227-44-44. 10 и 11 января в ЕДДС поступило семь обращений.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» было создано 9 октября 2012 года. В число его учредителей и участников входят ООО «Компания Проектного Финансирования» (конечным владельцем является ООО «ВИС», ведущее стройку четвертого моста в Новосибирске), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров.
ВИС также принадлежит 80% ООО «Русэкогрупп», которое является соучредителем ООО «ЭкоТранс-Н».
Договоры между «Экологией-Новосибирск» и «ЭкоТранс-Н» расторг внешний управляющий регоператора. По его мнению, договор с «ЭкоТранс-Н» ухудшал финансовое положение «Экологии-Новосибирск». Из-за этого утром 10 января мусоровозы «ЭкоТранса» не пускали на мусорные полигоны, на дороге собралась очередь из машин.
«Экология-Новосибирск» объявила о самобанкротстве в декабре 2021 года. В октябре 2022-го в компании ввели внешнее управление, а гендиректор Лариса Анисимова покинула пост. А в декабре ее заподозрили в перелетах за счет компании.