Анатолий Локоть заявил, что у города есть замена для «Экологии-Новосибирск» на новогодние праздники

16 декабря Анатолий Локоть заявил, что на новогодних праздниках муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» может взять на себя обязательства регионального мусорного оператора «Экология-Новосибирск».
— Мы сегодня принимаем все меры, чтобы обеспечить гарантии устойчивого благополучного санитарного состояния Новосибирска именно в праздничные дни. Твердо говорю: «Да, готовы и рассматриваем возможность (при принятии соответствующих решений на региональном уровне), чтобы наше муниципальное предприятие приняло на себя нагрузку и обязательства регионального оператора». Причем не только в Новосибирске, но и по области. К таким решениям, если они состоятся, мы готовы абсолютно, — заявил Анатолий Локоть.
На прошлой неделе региональный оператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» заявил, что собирается обратиться в суд, чтобы потребовать признать себя банкротом. У компании накопились долги на сотни миллионов рублей перед перевозчиками, с которыми она работала. Сам регоператор заявляет, что процедура нужна для оздоровления фирмы и обеспечения бесперебойной работы, в том числе на новогодние праздники.
По данным «Контур.Фокус», ООО «Экология-Новосибирск» образовалось 9 октября 2012 года. В его учредители и участники входят ООО «Компания Проектного Финансирования» (конечным владельцем которой является ООО «ВИС», занимающееся стройкой четвертого моста), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров.
Конечными владельцами, в свою очередь, являются группа «ВИС» (около 70%), Татьяна Бобырева (10,5%), Екатерина Невзорова (5,25%), Игорь Фраинт (5,25%), Евгений Скрябин (4,87%) и Юрий Туктаров (4%). Генеральным директором компании значится Лариса Анисимова. В основные виды деятельности компании входит сбор, обработка и утилизация отходов, обработка и утилизация лома драгоценных, черных и цветных металлов и вторичного неметаллического сырья и производство земляных работ. Согласно сервису, выручка компании за 2020 год составила 2,5 миллиарда рублей.
15 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о готовности разорвать контракт с мусорным регоператором.