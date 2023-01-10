«Намеренный саботаж и попытка давления»: в «Экологии-Новосибирск» объяснили, почему у свалок собрались мусоровозы

Экология-Новосибирск объявила о самобанкротстве в декабре 2021 года. В октябре 2022 года в компании ввели внешнее управление, а гендиректор Лариса Анисимова покинула пост. В декабре 2022 года ее заподозрили в перелетах за счет компании.

