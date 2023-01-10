«Намеренный саботаж и попытка давления»: в «Экологии-Новосибирск» объяснили, почему у свалок собрались мусоровозы

Внешний управляющий «Экологии-Новосибирск» расторг 3 из 5 договоров по транспортировке мусора с «ЭкоТранс-Н». Из-за этого машины перевозчика не пускали на полигон сегодня утром.
Такое решение внешний управляющий регоператора Владислав Баряев принял после финансово-экономического анализа «Экологии-Новосибирск»:
— Выяснилось, что часть заключенных сделок не только препятствует восстановлению платежеспособности регионального оператора, но и усугубляет его финансовое положение, — сообщили в пресс-службе регоператора.
Речь идет о трех договорах на оказание услуг по транспортированию ТКО из пяти, заключенных с ООО «Экотранс-Н».
— На основании полученных в ходе анализа данных и оценки стоимости на рынке аналогичных услуг было принято решение заявить об отказе от исполнения заключенных между ООО «Экология-Новосибирск» и ООО «ЭкоТранс-Н» вышеуказанных договоров, — добавили в «Экологии-Новосибирск».
Действия трех договоров прекратились с 10 января 2023 года. После этого к работе приступили другие перевозчики. В пресс-службе регоператора заявили, что отправили «ЭкоТрансу» соответсвующее уведомление.
— Руководство ООО «ЭкоТранс-Н», несмотря на полученное уведомление, вывело на маршруты парк техники с экипажами, которые осуществили сбор и транспортирование ТКО до мест размещения отходов (полигонов), — пояснили в «Экологии-Новосибирск».
Но так как договоры по транспортировке больше не действовали, мусоровозы «ЭкоТранс-Н» не имели доступа на полигоны. В итоге руководство полигонов все же запустило мусоровозы для разгрузки, предварительно заактировав объемы привезенных отходов.
— Мы убеждены, что такое действие руководства ООО «ЭкоТранс-Н» является намеренным саботажем конфликтной ситуации и попыткой давления с целью изменения принятого внешним управляющим решения, — заявили в «Экологии-Новосибирск».
Там добавили, что решение конкурсного управляющего пересматривать не будут:
— Наличие договоров, усугубляющих финансовое положение регионального оператора, может негативно отразиться на жизни людей и области. Поэтому основной задачей внешнего управляющего является восстановление платежеспособности организации, — пояснили в регоператора.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» образована 9 октября 2012 года. В число его учредителей и участников входят ООО «Компания Проектного Финансирования» (конечным владельцем является ООО «ВИС», ведущее стройку четвертого моста в Новосибирске), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров.
«ВИС» также принадлежит 80% ООО «Русэкогрупп», которое является соучредителем ООО «ЭкоТранс-Н».
Очереди у полигонов заметили сегодня утром.
Экология-Новосибирск объявила о самобанкротстве в декабре 2021 года. В октябре 2022 года в компании ввели внешнее управление, а гендиректор Лариса Анисимова покинула пост. В декабре 2022 года ее заподозрили в перелетах за счет компании.