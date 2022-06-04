7 хитрых способов отстирать самые безнадежные пятна от крови, кофе и травы — это реально работает

Пятна от чая и кофе

— Если вы обнаружили на блузке пятна от чая или кофе, не стоит бить тревогу, ведь справиться с ними — дело нехитрое. Достаточно смочить пятна отбеливателем, оставить изделие на 2–3 минуты и постирать. Во время стирки обращайте внимание на режим стиральной машины и отдавайте предпочтение щадящим программам, которые сохранят изначальный цвет ткани, подвергшейся обработке отбеливателем, — объясняет Лилия Семчук.

Пятна от пота

Для удаления пятен со следами пота сделайте раствор из жидкости для мытья посуды, перекиси водорода и соды. Смешайте столовую ложку жидкости для мытья посуды, 3–4 столовые ложки перекиси водорода и 2 столовые ложки соды. После нанесения смеси на пятно немного подождите и отправляйте одежду в стирку.