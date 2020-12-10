Ни холодной, ни горячей: в Новосибирске целый жилмассив до утра остался без воды

На Затулинском жилмассиве в Новосибирске произошло аварийное отключение воды
Поздно вечером в среду, 9 декабря, жители Затулинского жилмассива пожаловались на то, что во многих домах пропала холодная и горячая вода.
— Обращаем внимание жителей Затулинского жилмассива: произведено аварийное отключение от холодного и горячего водоснабжения. Работы проводит «Водоканал» до устранения аварии. Приносим извинения за причиненные неудобства. Надеемся на ваше понимание, — говорится на автоответчике диспетчерской управляющей жилищной компании Кировского района.
В управляющей компании корреспонденту НГС уточнили, что приблизительное время окончания работ — 10 часов утра.
В диспетчерской «Горводоканала» отказались называть причину аварии, а также количество домов, попавших под отключение. В Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска пояснили, что пока информация об отключении к ним не поступала.
В службе 112 рассказали, что в 21:40 поступила информация от жителя дома по адресу улица Зорге, 78 о том, что в доме несколько часов отсутствует холодная и горячая вода.
На прошлой неделе жители 300 домов в Первомайском районе остались без света.