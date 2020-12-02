Более 300 домов остались без света в Первомайском районе Новосибирска

Утром 2 декабря более 336 домов в Первомайском районе остались без света и воды.



По данным муниципального портала, отключение плановое и задело в основном частные дома Южного микрорайона. Однако, как пишут жители района в сообществе «КСМ и Березовое», свет пропал и на Твардовского:

— С 6:50 отключили. Включают постепенно. Мой дом включили где-то через час. Может, чуть меньше. Твардовского, 22/5 до сих пор не включили, люди пишут. Отопление не успело остыть, вода тоже какая-то бежит. Но у меня 6 этаж. Выше 7 уже без воды вообще. Насосы же не работают, — рассказала корреспонденту НГС лидер общественного движения активистов района «Моя Первомайка» Светлана Харузина.