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Более 300 домов остались без света в Первомайском районе Новосибирска

У некоторых жителей пропала вода

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У некоторых жителей начали остывать батареи

У некоторых жителей начали остывать батареи

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Более 300 домов остались без света в Новосибирске 2 декабря

Утром 2 декабря более 336 домов в Первомайском районе остались без света и воды.

По данным муниципального портала, отключение плановое и задело в основном частные дома Южного микрорайона. Однако, как пишут жители района в сообществе «КСМ и Березовое», свет пропал и на Твардовского:

— С 6:50 отключили. Включают постепенно. Мой дом включили где-то через час. Может, чуть меньше. Твардовского, 22/5 до сих пор не включили, люди пишут. Отопление не успело остыть, вода тоже какая-то бежит. Но у меня 6 этаж. Выше 7 уже без воды вообще. Насосы же не работают, — рассказала корреспонденту НГС лидер общественного движения активистов района «Моя Первомайка» Светлана Харузина.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В частных домах, по информации, муниципального портала, свет появится к 17 часам вечера.

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Этой весной сразу 40 600 жителей Новосибирской области остались без света из-за плохой погоды.

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