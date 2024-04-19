Можно отличить по запаху и размеру. Чем российская гречка лучше китайской и как на ней похудеть

Гречка вкусная и полезная, но не вся Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Русскую кухню без гречки не представить, хотя появилась она в южном Китае, а в Россию попала через Грецию (отсюда и название). Только в Китае в привычном для нас виде гречку не едят. Чаще всего из нее там делают лапшу, пекут булочки на пару и заваривают гречишный чай.



Зато в России так полюбили гречневую кашу, что теперь наша страна занимает первое место по выращиванию гречихи, оставив Китай на втором месте. Однако в годы неурожая, если случается дефицит гречки, крупу завозят из Азии. Так было, к примеру, в 2010-м, когда из-за засухи взлетели цены на отечественную крупу.



Сейчас в России тоже пугают грядущим дефицитом гречки, но не из-за погоды. Выросла себестоимость производства, а цены на гречку остались прежними. Из-за этого, по прогнозам экспертов, опрошенных Forbes, аграрии могут сократить посевные площади на треть, что приведет к росту цен на гречку в следующем году.



К тому же синоптики предрекают аномально жаркое и засушливое лето в России. А эксперты Россельхозцентра предупреждают о нашествии саранчи в новом сезоне в нескольких регионах страны, включая Алтай, Воронежскую, Оренбургскую и Новосибирскую область, где выращивают гречиху.



Так что китайская крупа имеет все шансы снова попасть на наши прилавки. Но так ли она плоха и как отличить азиатскую гречку от российской? Наши коллеги из «Доктора Питера» спросили у эксперта.



— В Китае поля гречихи обрабатывают пестицидами от вредителей, болезней и сорняков. Но так могут делать везде. Поэтому зараженная пестицидами гречка может встретиться и с наших полей, — говорит биолог Ирина Лялина. — При использовании пестицидов важно соблюдать рекомендации по их применению и дозировке, чтобы свести к минимуму риск негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.



Ирина Лялина, и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения.



Китай внедряет довольно строгие стандарты безопасности пищевой продукции, и возделыватели должны следовать этим нормам при обработке своих урожаев. Кроме того, многие китайские фермеры предпочитают использовать методы органического земледелия или альтернативные методы контроля вредителей.



И, конечно, вся продукция, в том числе из Китая, проходит фитоконтроль, проверку на ПДК (предельно допустимая концентрация. — Прим. ред.) различных веществ и т. д.



Как отличить российскую гречку от китайской?

По запаху. Часто гречка из Китая может иметь прелый запах или плесень из-за нарушения правил транспортировки и хранения при перевозке. Однако это случается и с нашей крупой.



По размеру зерна. В Китае выращивают более мелкие сорта гречихи, имеющие семена с округлой формой. У нас же встречаются как мелкие, так и крупные семена гречихи. При этом наша гречка имеет угловато-треугольную форму.



По цвету. Китайская гречка более темная, чем наша. Причина в технологии: в Китае крупу обжаривают дважды — возможно, чтобы избежать вредителей и увеличить срок хранения из-за влажности. У нас же используют одну прожарку.



По вкусу. Наша гречка разваривается, становится мягче и светлее после готовки. Китайская же крупа после варки более сухая и не меняет свой коричневый цвет. Кроме того, она немного горчит, что тоже связано с двойной прожаркой.



Какая гречка полезнее

— Китайская гречка не такая полезная, как наша, — говорит Ирина Лялина. — Гречка из Китая скудна на микроэлементы, так как ее выращивают на обедненных почвах, без учета севооборота (ежегодная смена места посадки культур. — Прим. ред.).



Поэтому эксперт советует выбирать российскую гречку, которая вкуснее и полезнее. А чтобы не спутать ее с китайской, внимательно изучайте этикетку с информацией о производителе, а также смотрите на саму крупу через упаковку.



Как похудеть на гречневой диете

Вариантов гречневой диеты достаточно много. Самый строгий из них — это сидеть неделю или две на отварной гречке без масла, сахара и соли. Одно и то же блюдо нужно есть во все приемы пищи — на завтрак, обед и ужин. Из питья рекомендуется только вода или травяные чаи. Есть варианты подобной диеты, дополненные кефиром, некоторыми видами низкокалорийных овощей (некрахмалистых) в отварном или свежем виде, йогуртом без добавок или яблоками, — говорит Вера Самсонова, терапевт, гастроэнтеролог.



Сама по себе гречневая крупа — хороший продукт. Она содержит массу полезных компонентов — сложные углеводы, немного белка, минералы, витамины. Но при употреблении только одной гречки организм страдает от нехватки белков, жиров, минеральных соединений и витаминов. Даже здоровым людям подобный рацион не пойдет на пользу.



Потеря веса, но не жира

При подобной диете потеря веса, конечно, будет, причем можно потерять достаточное количество лишних килограммов. Поэтому заявленные обещания о резком похудении вполне реальны. Но врачи повторяют — потеря веса за короткий промежуток времени очень опасна. Безопасно для здоровья можно терять не более 0,5–1 кг в неделю. Но никак не 5 кг и более. Такая потеря веса — это метаболический стресс, из-за которого резко нарушается обмен веществ.



Организм переходит на режим жесткой экономии ресурсов, жертвуя определенными процессами, чтобы поддерживать определенный уровень глюкозы в крови и «кормить» мозг и сердце. Могут «таять» мышцы, расходуются мобильные резервы углеводов в виде гликогена печени и мышц, на подпитку энергией тратятся белки и жировые запасы. Но жиры расходуются сложнее всего.



Потерянное — вернется

Даже если человек выдержит подобную диету, что тяжело физически и морально, на выходе из нее, по мере возвращения к обычному питанию, потерянные килограммы возвратятся достаточно быстро. Кроме того, возможно, что набор веса будет даже большим, чем изначально было на входе в диету.



Это объясняется тем, что организм, перенесший стресс из-за голодания, будет перестраивать метаболизм на режим экономии. Все поступающие калории он будет старательно запасать, поскольку в период ограничения калорий перестроился на более медленные процессы. Кроме того, такие колебания веса отразятся на здоровье — есть риск проблем пищеварения, метаболизма глюкозы и т. д.



Кому сидеть на гречке нельзя

Компоненты гречневой крупы могут влиять на особенности метаболизма и работу внутренних органов. Поэтому некоторым людям категорически запрещено сидеть на гречневой диете даже 1–2 суток. Это может привести к крайне опасным последствиям.



Так, много гречки может навредить людям, которые склонны к тромбообразованию. Частое употребление этой крупы может спровоцировать гиперкоагуляцию — повышение вязкости крови. Кроме того, гречневая диета противопоказана людям, страдающим патологиями почек, имеющим сахарный диабет и нарушения толерантности к глюкозе.



Можно дохудеться до геморроя

Избыток гречневой крупы может провоцировать серьезные проблемы с пищеварением — это запоры, расстройства моторики пищеварительного тракта, которые могут грозить обострениями хронической патологии — колитов, энтеритов, гастритов, геморроя.



Кроме того, подобная плотная пища, которая поступает в течение длительного времени, негативно отражается на состоянии микрофлоры кишечника, провоцирует нарушения минерального обмена и потери жидкости, может возникать обезвоживание.



Сколько вешать в граммах

В целом допустимо употреблять в сутки не более 120–150 граммов гречневой крупы, дополняя питание другими продуктами, которые необходимы для здорового метаболизма.



В противном случае возможно развитие нарушений метаболизма, расстройств нервной системы, проблем с усвоением пищи и даже аллергии по третьему типу, с образованием иммунных комплексов, которые повредят кишечнику и всему организму.



Если хочется сбросить вес, нужно заручиться поддержкой диетолога и пересмотреть питание, скорректировать рацион таким образом, чтобы терять вес постепенно и плавно, без жестких ограничений в рационе.

