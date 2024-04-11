Не проходил в двери, вытащили через окно: как спасали пациента весом больше 300 кило

Столичные спасатели вытащили из квартиры 54-летнего мужчину весом больше 300 килограммов. Он около 10 лет не выходил из дома из-за лишнего веса. А три года назад, после коронавируса, вовсе перестал вставать. Рассказываем, как это было, в видео.
Из-за проблем с сердцем скорую для мужчины вызвал его 24-летний сын, который ухаживал за папой последние годы. Приехавшие медики зафиксировали сердечную недостаточность и абсцесс нижней части живота. Но самостоятельно донести его до машины скорой помощи не смогли — пациент не проходил в дверные проемы.
Спасателям пришлось спиливать решетки и окно, чтобы вытащить его на улицу. Спецслужбы не решились перевозить его на скорой помощи и вызвали спецмашину попросторнее и с подъемником.
— Мужчину обмотали в матрац. Погрузили на носилки, обвязали веревками и после этого специальным образом спускали поэтапно по лестнице вниз. Страховало порядка 10 человек. Они все придерживали лестницу и контролировали спуск, — рассказал корреспондент MSK1.RU Дмитрий Бондарев.
За процессом наблюдали десятки очевидцев. Некоторым из них пришлось стать участниками спасательной операции — мужчин покрепче попросили помочь. Москвича госпитализировали в 13-ю горбольницу. Его сын отказался общаться с прессой.
Ранее мы показывали, фотографии, как мужчину вытаскивали из квартиры. А еще рассказывали, как таксисты спасают пенсионерок от мошенников.