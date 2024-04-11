Не проходил в двери, вытащили через окно: как спасали пациента весом больше 300 кило

Столичные спасатели вытащили из квартиры 54-летнего мужчину весом больше 300 килограммов. Он около 10 лет не выходил из дома из-за лишнего веса. А три года назад, после коронавируса, вовсе перестал вставать. Рассказываем, как это было, в видео.

