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В новосибирской больнице, где со стола томографа упал пациент, закончилась проверка — что возмутило родственников

Мужчина продолжает лечение

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Мужчину привезли в больницу с инсультом. Сейчас он находится в другом медучреждении

Министерство здравоохранения Новосибирской области проверило больницу №11, на которую ранее пожаловалась дочь сибиряка — она заявила, что ее отец с инсультом упал со стола томографа. Инцидент произошел в начале февраля.

Юлия Туруспекова, дочь пациента, уверена, что из-за дополнительного ушиба и затягивания времени ее отец в итоге «превратился в овощ». По ее словам, врачи предложили женщине после падения пациента самой держать отца во время томографии, а потом ввели ему контраст без разрешения.

Минздрав Новосибирской области проверил документы больницы.

— В больнице был проведен внутренних контроль качества и безопасности медицинской деятельности, по результатам которого установлено, что оказание медицинской помощи проводилось в соответствии с действующими порядками и стандартами оказания медицинской помощи, — говорится в ответе.

Документ есть в распоряжении редакции. В нем ведомство отказалось предоставлять дочери пациента более подробную информацию по проверке инцидента, так как «министерство не располагает основаниями для предоставления сведений, составляющих врачебную тайну».

— Оказывается, не звать на помощь, скрыть факт падения пациента — это у нас медицинская тайна! — возмущена ответом дочь пациента Юлия Туруспекова. — Отец до сих пор после произошедшего находится в областной больнице.

Редакция НГС отправила запрос в минздрав Новосибирской области с просьбой уточнить информацию о проверке.

Следователи начали проверку из-за падения сибиряка — «по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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Минздрав Новосибирской области Проверка больницы Больница 11 Пациент
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