В новосибирской больнице, где со стола томографа упал пациент, закончилась проверка — что возмутило родственников

Мужчину привезли в больницу с инсультом. Сейчас он находится в другом медучреждении

Министерство здравоохранения Новосибирской области проверило больницу №11, на которую ранее пожаловалась дочь сибиряка — она заявила, что ее отец с инсультом упал со стола томографа. Инцидент произошел в начале февраля.

Юлия Туруспекова, дочь пациента, уверена, что из-за дополнительного ушиба и затягивания времени ее отец в итоге «превратился в овощ». По ее словам, врачи предложили женщине после падения пациента самой держать отца во время томографии, а потом ввели ему контраст без разрешения.

