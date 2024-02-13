Следователи вызвали на опрос дочь сибиряка с инсультом — мужчина упал со стола томографа

— Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — ответили следователи на запрос корреспондента НГС.

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после смерти 80-летней Милиции — пациентки ребцентра «Лесной». Это сделали через 6 часов после публикации НГС.

