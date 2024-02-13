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СрочноПроверка после падения мужчины со стола томографа
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Следователи вызвали на опрос дочь сибиряка с инсультом — мужчина упал со стола томографа

Проверка проводится по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности

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Василий Егорович сейчас находится в областной больнице. Его состояние стабилизировали

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Новосибирские следователи начали проверку из-за падения сибиряка с инсультом со стола томографа в Городской больнице №11. Накануне жительница Новосибирска Юлия Туруспекова заявила, что все произошло из-за халатности врачей. Ее 86-летний отец был доставлен в больницу с инсультом. По словам женщины, при проведении второго КТ мужчину не закрепили и в итоге он упал на бетонный стол.

Она уверена, что из-за дополнительного ушиба и затягивания времени ее отец в итоге «превратился в овощ». По ее словам, врачи предложили женщине самой держать отца во время томографии, а потом ввели ему контраст без разрешения.

Сначала женщина обратилась с заявлением в полицию. Сейчас материалы уже переданы в следственный комитет.

— Сегодня вызывали на опрос. Я всю ситуацию объяснила. Я все, конечно, понимаю, но почему врачи не зафиксировали отца, а после падения просто спрятались в кабинете, — возмущена женщина.

Василий Егорович сейчас находится в областной больнице. Его состояние стабилизировали, но у мужчины выявили пневмонию. Он пока остается под наблюдением врачей.

В СУ СК России по Новосибирской области подтвердили информацию о проверке.

— Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — ответили следователи на запрос корреспондента НГС.

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после смерти 80-летней Милиции — пациентки ребцентра «Лесной». Это сделали через 6 часов после публикации НГС.

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