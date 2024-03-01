Долгое время это было загадкой. Ученые определили причину, по которой появляется шум в ушах

Загадка для специалистов

— Длительное время причина появления шума в ушах была загадкой для экспертов и врачей. Предлагались разные теории, объясняющие его возникновение. Недавно исследователи из Центра Массачусетса нашли доказательства, которые подтверждают одну из основных теорий, — рассказывает врач.



Ученые определили, что у тех, кто слышит шум, есть минимальные повреждения нерва, начальные этапы потери слуха, которые не определяются стандартными методами. Также снижается рефлекс среднего уха, который защищает нас от избыточно громких звуков, и повышен рефлекс, обрабатывающий шумы разного диапазона. Другими словами, это более восприимчивые к громким звукам люди.