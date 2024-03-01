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Долгое время это было загадкой. Ученые определили причину, по которой появляется шум в ушах

Есть люди, которые страдают от него месяцами, а то и годами

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Длительное время причина появления шума в ушах была загадкой для экспертов и врачей

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Шум в ушах (тиннитус) — это состояние, характеризующееся ощущением шума или звона в ушах при отсутствии внешнего источника звука.

Это не болезнь, а скорее симптом. Тиннитус может быть очень разным — проявляется странными звуками, звоном, жужжанием, шипением, свистом или щелчками. Шум может быть постоянным или прерывистым, в одном ухе или в двух сразу. Почему он возникает, «Доктору Питеру» рассказал Александр Лаврищев, врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная».

Загадка для специалистов

— Длительное время причина появления шума в ушах была загадкой для экспертов и врачей. Предлагались разные теории, объясняющие его возникновение. Недавно исследователи из Центра Массачусетса нашли доказательства, которые подтверждают одну из основных теорий, — рассказывает врач.

Ученые определили, что у тех, кто слышит шум, есть минимальные повреждения нерва, начальные этапы потери слуха, которые не определяются стандартными методами. Также снижается рефлекс среднего уха, который защищает нас от избыточно громких звуков, и повышен рефлекс, обрабатывающий шумы разного диапазона. Другими словами, это более восприимчивые к громким звукам люди.

Проще говоря, если окружающие звуки воспринимаются как очень тихие или вообще отсутствуют, мозг начинает прибавлять громкость для фоновых шумов и помех, включает внутреннюю акустику. Это и формирует звон, писк или шум в ушах.

От проблем со слухом до пробок

По мнению эксперта, есть и другие объективные причины тиннитуса.

Длительное воздействие громкого шума — музыки, звуков механизмов и машин (например, поезда метро), взрывов — может повредить орган слуха и привести к тиннитусу. В некоторых случаях изменения могут быть необратимыми.

Возрастная потеря слуха (пресбиакузис). Постепенная потеря слуха в этом случае нормальна, связана со старением слуховых косточек и связок между ними.

Закупорка слуховых проходов серой, что искажает передачу звука на барабанную перепонку.

Заболевания. Различные медицинские состояния, такие как болезнь Меньера, отосклероз, заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и заболевания сосудов шеи, могут быть связаны с тиннитусом.

Лекарства. Некоторые лекарства, например токсичные для уха антибиотики, могут вызывать шум в ушах в качестве побочного эффекта. В некоторых случаях изменения могут быть необратимыми (никогда не следует назначать себе антибиотик самостоятельно).

Травмы головы и шеи. Они могут приводить к повреждению нервов, которые участвуют в восприятии звука. Такое, например, может случиться при взрывной травме или сотрясении головного мозга.

Стресс и тревога могут усугублять или способствовать появлению шума в ушах. В нашей жизни бывают периоды, когда мы находимся в постоянном стрессе. Когда поводов для тревоги хоть отбавляй, очень сложно взять себя в руки. Еще сложнее, когда паникуют окружающие вокруг: коллеги, друзья, близкие. Кажется, что невозможно адекватно оценивать ситуацию. Однако важно знать, что стресс может быть и полезен. В умеренных количествах он помогает нам выживать. Как именно — ранее рассказал врач.

Как вылечить шум в ушах

— Не существует какого-то одного лекарства от тиннитуса, но стратегии лечения могут включать устранение основной причины (если она установлена), использование звуковой терапии и применение стратегий психологического преодоления, помогающих лучше переносить данное нарушение, — объясняет врач.

Если человек испытывает постоянный или беспокоящий шум в ушах, рекомендуется проконсультироваться с ЛОР-врачом или терапевтом (врачом общей практики).

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