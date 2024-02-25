В поликлинике объяснили, почему развесили объявления о запрете видео и фотосъемки в Новосибирске

В новосибирской поликлинике в Пашино заявили, что объявления о запрете видео- и фотосъемки висят только в помещениях с меддокументацией. При этом в медучреждении не объяснили, почему в нарушение закона в тексте говорится о том, что снимать нельзя именно медработников.

