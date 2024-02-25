В поликлинике объяснили, почему развесили объявления о запрете видео и фотосъемки в Новосибирске

В новосибирской поликлинике в Пашино заявили, что объявления о запрете видео- и фотосъемки висят только в помещениях с меддокументацией. При этом в медучреждении не объяснили, почему в нарушение закона в тексте говорится о том, что снимать нельзя именно медработников.
На прошлой неделе прокуратура начала проверку поликлиники Пашино после публикации НГС о том, что ее пациент не мог неделю попасть к врачу. Он сделал более 90 звонков, но так и не смог записаться к терапевту.
В итоге мужчина приехал в регистратуру, где попытался записать на видео разговор с сотрудниками. Ему показали на объявление, запрещающее вести съемку, и пригрозили вызвать охрану.
— Информация о запрете видео- и фотосъемки размещена в помещениях (кабинетах), где хранится медицинская документация с персональными данными пациентов. Указанная информация направлена на обеспечение соблюдения норм законодательства РФ о защите персональных данных, — говорится в ответе городской больницы
При этом в тексте самого объявления говорится, что запрещено снимать на видео именно медработников и даже записывать аудио разговора с ними. Медицинский юрист Евгений Павлов объяснил, что такой запрет в поликлиниках незаконен, несмотря на любые объявления.
В поликлинике также добавили, что максимальный срок ожидания планового приема у участкового врача-терапевта составляет
Что делать, если не удается записаться к врачу, мы разбирали с медицинским юристом.