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В поликлинике объяснили, почему развесили объявления о запрете видео и фотосъемки в Новосибирске

Скандал разгорелся после спора медработников с одним из пациентов

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В объявлении говорится о запрете снимать медработников, но в ответе медучреждения речь совсем о другом

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В новосибирской поликлинике в Пашино заявили, что объявления о запрете видео- и фотосъемки висят только в помещениях с меддокументацией. При этом в медучреждении не объяснили, почему в нарушение закона в тексте говорится о том, что снимать нельзя именно медработников.

На прошлой неделе прокуратура начала проверку поликлиники Пашино после публикации НГС о том, что ее пациент не мог неделю попасть к врачу. Он сделал более 90 звонков, но так и не смог записаться к терапевту.

В итоге мужчина приехал в регистратуру, где попытался записать на видео разговор с сотрудниками. Ему показали на объявление, запрещающее вести съемку, и пригрозили вызвать охрану.

— Информация о запрете видео- и фотосъемки размещена в помещениях (кабинетах), где хранится медицинская документация с персональными данными пациентов. Указанная информация направлена на обеспечение соблюдения норм законодательства РФ о защите персональных данных, — говорится в ответе городской больницы № 4 (к ней относится поликлиника. — Прим. ред.) на запрос редакции НГС.

При этом в тексте самого объявления говорится, что запрещено снимать на видео именно медработников и даже записывать аудио разговора с ними. Медицинский юрист Евгений Павлов объяснил, что такой запрет в поликлиниках незаконен, несмотря на любые объявления.

В поликлинике также добавили, что максимальный срок ожидания планового приема у участкового врача-терапевта составляет 2 дня, минимальный — 0 дней.

Что делать, если не удается записаться к врачу, мы разбирали с медицинским юристом.

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