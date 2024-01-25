Коммунальная авария выгнала пациентов тубдиспансера за город — медикам приходится ездить на работу по два часа

— Об изменениях рассказали коллеги в рабочем чате, о том, что пациентов развезли кого куда. Это сверху распоряжение поступило, не больница решение приняла. Потом дня три, наверное, они побыли в Кудряшах, и мы их привезли назад. Потом 17 опять рвануло, и их опять в Кудряши. И возвращать их не стали. Сотрудников тоже всех туда отправили работать согласно графику. Я, как и другие, недовольна, конечно. Просто безвыходная ситуация — у кого есть машина под попой, сели и поехали. А своим ходом на транспорте сложно. Не собираюсь участвовать в этом, — рассказала свое видение ситуации Елена.

