Коммунальная авария выгнала пациентов тубдиспансера за город — медикам приходится ездить на работу по два часа

Пациентов двух лечебных корпусов туберкулезной больницы №2, расположенных в зданиях №8 по улице Петропавловской и №5 по адресу 1-й переулок Крашенинникова после крупных коммунальных аварий на левом берегу 11 и 17 января распределили по другим учреждениям или отпустили по домам. Так, часть больных перевезли в туббольницу №1 в поселке Кудряши. Коммунальные аварии устранили, а пациентов до сих пор не вернули назад. При этом часть медиков обязали ездить на работу в Кудряши, что понравилось далеко не всем. Медработники рассказали корреспонденту НГС, почему недовольны, а в областном Минздраве объяснили, для чего ввели изменения.
«Я не собираюсь участвовать в этом»
Медсестра из туберкулезной больницы №2 Елена (имя изменено по просьбе героини публикации) рассказала, что во время крупной коммунальной аварии на левом берегу 11 и 17 января отопление в филиалах туберкулезной больницы №2 отключили. Всех больных распределяли — кого-то оставляли в больнице, кого-то отправляли домой, других — в противотуберкулезный диспансер №3 на улицу Вавилова, а четвертых — в туберкулезную больницу №1 в поселке Кудряши. В Кудряшах людей так и оставили после устранения последствий аварий. При этом медперсонал, по ее словам, обязали ездить на работу в Кудряшовский.
— Об изменениях рассказали коллеги в рабочем чате, о том, что пациентов развезли кого куда. Это сверху распоряжение поступило, не больница решение приняла. Потом дня три, наверное, они побыли в Кудряшах, и мы их привезли назад. Потом 17 опять рвануло, и их опять в Кудряши. И возвращать их не стали. Сотрудников тоже всех туда отправили работать согласно графику. Я, как и другие, недовольна, конечно. Просто безвыходная ситуация — у кого есть машина под попой, сели и поехали. А своим ходом на транспорте сложно. Не собираюсь участвовать в этом, — рассказала свое видение ситуации Елена.
Женщина отметила, что сама имеет проблемы со здоровьем, она согласна ездить на работу 15–20 минут в больницу №2, но в Кудряши, куда добираться больше часа, не согласна. Другие работники, по ее словам, тоже возмущены происходящим, но боятся говорить об этом. Некоторым приходится ездить с пересадками. Сама Елена тратила бы на дорогу больше часа. Пока ситуация не изменится, она взяла отпуск без содержания.
Еще одна сотрудница туберкулезной больницы №2, согласившаяся рассказать о происходящем анонимно, призналась: она понимает, что во время коммунальных аварий положение было безвыходное, и о пациентах нужно было позаботиться. Но женщина тоже возмущена тем, что время идет, а больных из Кудряшей не возвращают.
— Я понимаю: произошла ситуация, и куда этих хроников денешь, если не в Кудряши. Остальных, понятное дело, распределили. Часть в неотапливаемых корпусах оставили с обогревателями. Но все уже разрешилось. Я и так добираюсь из дома до работы 40 минут с 1 пересадкой. А сейчас до Кудряшей расстояние увеличилось больше, чем в 2 раза. Три пересадки. 1,5 часа — это если без пробок. А пробки у нас в районе площади Труда постоянные, сами знаете. С утра 2 часа на дорогу убиваешь, вечером 2 часа убиваешь. Но это никого не заботит, — сетует сибирячка.
Особый режим
Корреспондент НГС направила официальный запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области. Там сообщили, что из-за аварии на магистральной теплотрассе 11 января от теплоснабжения отключили лечебные корпуса туберкулезной больницы Nº 2» (филиала ГБУЗ НСО «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница» или ГБУЗ НСО «ГОНКТ») на Петропавловской, 8 и в 1-м переулке Крашенникова, 5.
— Руководство ГБУЗ НСО «ГОНКТ» приняло решение эвакуировать пациентов туберкулезной больницы Nº 2» на резервный коечный фонд ГБУЗ НСО «ГОНКТБ». Туберкулез — инфекционное заболевание, поэтому передислокацию пациентов осуществляли в соответствии с эпидемическими показаниями в резервные отделения с учетом лекарственной устойчивости, — пояснили в ответе на запрос НГС в ведомстве.
Там также отметили, что пациентов перевели в туберкулезную больницу №1 в Кудряши, так как там проходят лечение люди с таким же типом туберкулеза. Массовое поступление таких пациентов в больницу №1 потребовало усиления со стороны медработников. Поэтому было решено часть сотрудников больницы №2 временно перевести в больницу №1. Это сделали, чтобы обеспечить последовательное, качественное оказание медпомощи эвакуированным пациентам.
— Правительство области обеспечивает проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении ЧС регионального и межмуниципального характера. Поэтому 19 января руководство ГБУЗ НСО «ГОНКТ» решило снова эвакуировать пациентов филиала на резервный коечный фонд. Пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом повторно перевели в туберкулезную больницу №1, — сообщили в министерстве.
В пресс-службе ведомства заключили, что решение о возврате пациентов на место основного лечения примут после завершения режима ЧС. Также там отметили, что всех больных перевозили на специально выделенном для таких случаев транспорте. Людей вывозили коллективно с помощью территориального центра медицины катастроф Новосибирской области, Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, и других спецорганизаций.