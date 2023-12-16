Над Новосибирском пройдет магнитная буря — когда ее ждать

На Новосибирск надвигается магнитная буря. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она прогнозируется завтра, 17 декабря.



На сайте лаборатории указано, что изменения в магнитосфере начнутся утром. Магнитная буря ожидается примерно с 05:00 до 10:00 часов, после этого возбуждение магнитосферы будет ослабевать. Она вернется в спокойное состояние вечером.