Над Новосибирском пройдет магнитная буря — когда ее ждать

На Новосибирск надвигается магнитная буря. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она прогнозируется завтра, 17 декабря.
На сайте лаборатории указано, что изменения в магнитосфере начнутся утром. Магнитная буря ожидается примерно с 05:00 до 10:00 часов, после этого возбуждение магнитосферы будет ослабевать. Она вернется в спокойное состояние вечером.
Магнитная буря прогнозируется в Новосибирске уровня G1, то есть слабая. Вероятность ее возникновения оценивается в 30%.
Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, рассказывал доктор физико-математических наук и профессор РАН Сергей Богачев. Когда на Солнце происходят вспышки, часть солнечного вещества выбрасывается в пространство, добирается до магнитного поля Земли и ударяет по нему.
Явление может влиять на состояние людей. Об этом сообщила врач Надежда Подкорытова.
— Из-за возникновения колебаний атмосферного давления человек действительно может почувствовать недомогание в период геомагнитных бурь: всё дело в том, что солнце является источником мощного электромагнитного излучения, а сами магнитные бури вызывают выбросы энергии, достигшие поля Земли, — сказала специалист.
В ноябре во время магнитной бури жители Новосибирской области заметили северное сияние. Самые впечатляющие снимки редакция собрала в отдельной подборке.