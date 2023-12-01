На Землю обрушилась магнитная буря: как себя защитить

Это не единственная буря, которая пройдет в декабре. В последний месяц года ожидается еще по меньшей мере три сильных бури.



При этом в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ нам сообщили, что точного прогноза магнитных бурь на будущее никто дать не может, однако специалисты научились предугадывать, когда на Солнце ожидаются вспышки, и на основе этой информации предполагать, когда ждать следующую магнитную бурю.

