На Землю обрушилась магнитная буря: как себя защитить

Сегодня все метеозависимые люди ощутили магнитную бурю, которая бушует на Земле с ночи на
Это не единственная буря, которая пройдет в декабре. В последний месяц года ожидается еще по меньшей мере три сильных бури.
При этом в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ нам сообщили, что точного прогноза магнитных бурь на будущее никто дать не может, однако специалисты научились предугадывать, когда на Солнце ожидаются вспышки, и на основе этой информации предполагать, когда ждать следующую магнитную бурю.
В декабре магнитные бури ожидаются в эти дни.
Как объяснила нам врач Надежда Подкорытова, магнитные бури действительно могут влиять на состояние людей.
— Из-за возникновения колебаний атмосферного давления человек действительно может почувствовать недомогание в период геомагнитных бурь: всё дело в том, что солнце является источником мощного электромагнитного излучения, а сами магнитные бури вызывают выбросы энергии, достигшие поля Земли, — рассказала Надежда Подкорытова.
Надежда Подкорытова, коммерческий директор, главный врач «ИНВИТРО-Урал». Окончила Челябинскую государственную медицинскую академию, специальность — лечебное дело. Врач лабораторной диагностики, терапевт.
При этом врач отметил, что сама метеочувствительность является не заболеванием, а реакцией на изменения климата. В первую очередь бурю почувствуют люди с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы. Также в группу риска попадают люди с пониженным давлением, анемией и бронхиальной астмой.
Врач-кардиолог Надежда Гуляева также выделила группы риска, которые могут почувствовать магнитную бурю:
— В этот период могут напомнить о себе прошлые травмы, может проявиться болевой синдром или дискомфорт в послеоперационной области, — отмечает Надежда Подкорытова. — У многих в период магнитных бурь наблюдается снижение остроты внимания и быстроты реакций, поэтому при недомогании лучше отказаться от вождения и работы, требующей особой внимательности.
Врач рассказала, что в период магнитных бурь очень важно соблюдать режим сна и работы, а также правильно распределять нагрузку.
— При хроническом недосыпе чувствительность к погодным условиям и другим геоявлениям увеличивается, — заявила Надежда Подкорытова. — В эти дни лучше избегать стресса, а если почувствовали, что стали нервными и раздражительными, добавьте к привычным витаминам магний В6 на ночь.
Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, необходимо принимать назначенные врачом таблетки и иметь их при себе. Если самочувствие во время магнитной бури заметно ухудшилось, необходимо обратиться к врачу для назначения индивидуальной терапии, потому что симптомы метеочувствительности могут быть признаком скрытой патологии.