Как болеют коклюшем: разбираемся в инфекции, которая распространяется по стране — две картинки

Поскольку дети переносят болезнь тяжелее, именно их и стараются оградить от заражения. Поэтому вакцинируют от коклюша совсем малышей — первой дозой поливакцины от коклюша, столбняка и дифтерии (сокращенно ее называют АКДС) в России прививают детей в три месяца. Она входит в национальный календарь прививок. Однако прививки, даже по календарю, добровольные, и есть люди, которые от них отказываются. Не только в России — по данным Всемирной организации здравоохранения, в последние годы темпы вакцинации стали снижаться, и это беспокоит врачей. ВОЗ считает, что помимо проблем с доступом к вакцинам на ситуацию влияет рост уровня дезинформации.

