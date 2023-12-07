Большинство заболевших — дети: в Новосибирской области зафиксировали рост заболеваемости коклюшем

В Новосибирской области зафиксировали рост заболеваемости коклюшем, чаще всего от болезни страдают дети. Об этом редакции НГС сообщили в Роспотребнадзоре по региону.
По данным Роспотребнадзора, сейчас отмечается циклический подъем заболеваемости коклюшем, рост фиксируют каждые 4–6 лет и связан с накоплением в обществе людей, у которых нет иммунитета к инфекции.
— Большинство заболевших — дети. Болеют не привитые или не прошедшие полный курс вакцинации. Наибольший удельный вес в структуре заболевших приходится на детей до года, а также школьников, у которых уже угас иммунитет, — сообщили в ответе НГС.
Коклюш — острое инфекционное заболевание с судорожным приступообразным кашлем (после которого может быть рвота), циклическим затяжным течением. Заражение происходит аэрозольным путем (кашель, чихание) при тесном контакте с больным человеком.
В Роспотребнадзоре напоминают о том, что необходимо придерживаться графика профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем, согласно которому вакцинация от коклюша проводится с 3 месяцев трехкратно с интервалом в 1,5 месяца и ревакцинацией через 1,5 года.
— Привиться необходимо, поскольку, чем младше ребенок, тем тяжелее он переносит коклюш. Болезнь чаще всего вызывает осложнения, связанные с присоединением вторичной инфекции, особенно часты заболевания дыхательной системы: бронхит, пневмония, плеврит, — отмечает в управлении.
Для профилактики заболевания советуют соблюдать те же меры, что и при гриппе. При первых признаках заболевание необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением, не посещать больным рабочее место или детский коллектив. Стоит избегать контакта с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции, использовать для защиты медицинские маски, особенно в местах массового скопления людей, не трогать грязными руками лицо и глаза.
Недавно случай заражения коклюшем выявили в школе в Перми, в Екатеринбурге из-за вспышки заболевания закрыли на карантин гимназию. Были жалобы на коклюш в петербургском Кадетском военном корпусе Минобороны РФ им. Александра Невского (правда, в учреждении утверждают, что это единичный случай), в Самарской, в Челябинской и Омской областях.