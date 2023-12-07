Большинство заболевших — дети: в Новосибирской области зафиксировали рост заболеваемости коклюшем

По данным Роспотребнадзора, сейчас отмечается циклический подъем заболеваемости коклюшем, рост фиксируют каждые 4–6 лет и связан с накоплением в обществе людей, у которых нет иммунитета к инфекции.

— Большинство заболевших — дети. Болеют не привитые или не прошедшие полный курс вакцинации. Наибольший удельный вес в структуре заболевших приходится на детей до года, а также школьников, у которых уже угас иммунитет, — сообщили в ответе НГС.