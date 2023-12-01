Новосибирская область получит почти 600 млн рублей — часть потратят на зарплату медиков

Новосибирской области выделят больше 593,2 миллиона рублей из федерального бюджета. Средства потратят на здравоохранение.
— Российские регионы получат дополнительное финансирование на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, — сообщил телеграм-канала «Новосибирь» 1 декабря.
Средства, которые получит Новосибирская область, должны компенсировать расходы на оказание бесплатной медицинской помощи. Также они помогут сохранить темп повышения зарплат медработников.
Всего регионам направят 30,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.
На этой неделе стало известно, что по поручению Михаила Мишустина Новосибирской области выделят 118 миллионов рублей. Средства потратят на покупку систем для мониторинга уровня глюкозы у детей с диабетом