freedom
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 88.58
eur 96.88
СрочноЧто вступает в силу с 1 декабря
Все новости
Все новости

Новосибирская область получит почти 600 млн рублей — часть потратят на зарплату медиков

Деньги выделят по поручению Михаила Мишустина

844

Федеральные средства направят на здравоохранение

Поделиться

Новосибирской области выделят больше 593,2 миллиона рублей из федерального бюджета. Средства потратят на здравоохранение.

— Российские регионы получат дополнительное финансирование на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, — сообщил телеграм-канала «Новосибирь» 1 декабря.

Средства, которые получит Новосибирская область, должны компенсировать расходы на оказание бесплатной медицинской помощи. Также они помогут сохранить темп повышения зарплат медработников.

Всего регионам направят 30,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.

На этой неделе стало известно, что по поручению Михаила Мишустина Новосибирской области выделят 118 миллионов рублей. Средства потратят на покупку систем для мониторинга уровня глюкозы у детей с диабетом

По теме

Новосибирская областьЗдравоохранениеМихаил МишустинЗарплаты врачей
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter