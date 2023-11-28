Новосибирской области выделят 118 миллионов рублей по поручению Мишустина

Ранее НГС писал о том, что системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы стоят около 133 тысяч рублей в год. Минздрав региона не выдавал их бесплатно, и прокуратура подала 250 исков в интересах детей диабетиков. Как сложилась судебная практика и какие революционные изменения она за собой несет — читайте в материале НГС.