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Новосибирской области выделят 118 миллионов рублей по поручению Мишустина

Эти деньги должны помочь детям с диабетом

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С новыми системами не нужно колоть палец каждый раз, чтобы узнать уровень сахара

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Новосибирской области выделят средства на покупку систем для мониторинга уровня глюкозы у детей с диабетом. На это потрятят больше 118 миллионов рублей из федерального бюджета.

— Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. До сих пор обеспечение детей такими портативными системами шло исключительно за счёт региональных бюджетов, — пишет Telegram-канал «Новосибирь».

В 2023 году на портативные системы выделят 23,6 миллиона рублей, в 2024 году — 94,5 миллиона. Средства пойдут на обеспечение портативными системами мониторинга уровня глюкозы детей от 2 до 17 лет, к оторых диагностирован сахарный диабет I типа.

— Эти приборы обеспечивают круглосуточное отслеживание уровня глюкозы и помогают вовремя заметить его изменение. Использование систем мониторинга позволит улучшить качество жизни семей, воспитывающих детей с диабетом I типа, — пишет «Новосибирь».

Рецепты на бесплатное получение таких системы выписывают эндокринологи. Работы по обеспечению ведут в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Ранее НГС писал о том, что системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы стоят около 133 тысяч рублей в год. Минздрав региона не выдавал их бесплатно, и прокуратура подала 250 исков в интересах детей диабетиков. Как сложилась судебная практика и какие революционные изменения она за собой несет — читайте в материале НГС.

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Михаил МишустинМинздрав Новосибирской областиДиабетГлюкоза
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