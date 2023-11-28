Новосибирской области выделят 118 миллионов рублей по поручению Мишустина

Новосибирской области выделят средства на покупку систем для мониторинга уровня глюкозы у детей с диабетом. На это потрятят больше 118 миллионов рублей из федерального бюджета.
— Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. До сих пор обеспечение детей такими портативными системами шло исключительно за счёт региональных бюджетов, — пишет Telegram-канал «Новосибирь».
В 2023 году на портативные системы выделят 23,6 миллиона рублей, в 2024 году — 94,5 миллиона. Средства пойдут на обеспечение портативными системами мониторинга уровня глюкозы детей от 2 до 17 лет, к оторых диагностирован сахарный диабет I типа.
— Эти приборы обеспечивают круглосуточное отслеживание уровня глюкозы и помогают вовремя заметить его изменение. Использование систем мониторинга позволит улучшить качество жизни семей, воспитывающих детей с диабетом I типа, — пишет «Новосибирь».
Рецепты на бесплатное получение таких системы выписывают эндокринологи. Работы по обеспечению ведут в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом».
Ранее НГС писал о том, что системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы стоят около 133 тысяч рублей в год. Минздрав региона не выдавал их бесплатно, и прокуратура подала 250 исков в интересах детей диабетиков. Как сложилась судебная практика и какие революционные изменения она за собой несет — читайте в материале НГС.