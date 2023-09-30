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Новосибирцев предупредили о приближении магнитной бури — когда ее ждать

Изменения в магнитосфере ожидаются в октябре

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Изменения в магнитосфере произойдут 22 октября

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В Новосибирске в октябре ожидается магнитная буря. Как сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитосфере произойдут 22 октября.

По данным специалистов, магнитная буря достигнет уровня G1, что оценивается как слабая. 2 и 23 октября в городе прогнозируется возбужденная магнитосфера, в остальные дни месяца она будет спокойной.

Астрономическое явление может влиять на человека

Астрономическое явление может влиять на человека

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Как сообщила заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елена Обут, астрономическое явление может влиять на человека. По ее словам, риски имеются для людей, которые страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию, — объяснила Елена Обут. — Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание. Это дополнительный стресс, в ответ на который организм начнет выбрасывать стресс-реактивные гормоны.

В конце сентября Новосибирске также прошла магнитная буря. Специалисты объяснили, как астрономическое явление сказывается на здоровье человека и что нужно делать метеозависимым на период магнитной бури.

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