Новосибирцев предупредили о приближении магнитной бури — когда ее ждать

В Новосибирске в октябре ожидается магнитная буря. Как сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитосфере произойдут 22 октября.
По данным специалистов, магнитная буря достигнет уровня G1, что оценивается как слабая. 2 и 23 октября в городе прогнозируется возбужденная магнитосфера, в остальные дни месяца она будет спокойной.
Как сообщила заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елена Обут, астрономическое явление может влиять на человека. По ее словам, риски имеются для людей, которые страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию, — объяснила Елена Обут. — Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание. Это дополнительный стресс, в ответ на который организм начнет выбрасывать стресс-реактивные гормоны.