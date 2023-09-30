Новосибирцев предупредили о приближении магнитной бури — когда ее ждать

В Новосибирске в октябре ожидается магнитная буря. Как сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитосфере произойдут 22 октября.



По данным специалистов, магнитная буря достигнет уровня G1, что оценивается как слабая. 2 и 23 октября в городе прогнозируется возбужденная магнитосфера, в остальные дни месяца она будет спокойной.

