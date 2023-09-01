На Новосибирск надвигается магнитная буря — какое воздействие на организм она окажет

В выходные в Новосибирске ожидается магнитная буря. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитосфере произойдут в воскресенье, 3 сентября.
На сайте лаборатории указано, что магнитная буря может достигать уровня G1. Изменения в магнитосфере начнутся с 06:00 и продлятся до 18:00. Пик бури ожидается с 10 до 11 часов.
Это астрономическое явление может влиять и на человека. Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица», уточнила, что риски есть для людей, которые уже страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание. Это дополнительный стресс, в ответ на который организм начнет выбрасывать стресс-реактивные гормоны, — объяснила Елена Обут.
Осенью 2023-го в Новосибирске возможно несколько магнитных бурь. Это явление может влиять на здоровье человека и спутниковую связь. Эксперты объяснили, чего ждать от вспышек солнечной активности.