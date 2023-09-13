freedom
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 4/10
usd 94.70
eur 101.56
Тема дняНанесли ракетный удар по Севастополю
Все новости
Все новости
Подробности

Россию накрыла магнитная буря. Чего ждать метеочувствительным людям

Полезные советы специалистов

418

Не все врачи уверены в том, что магнитные бури могут влиять на здоровье человека

Поделиться

У метеочувствительных людей есть несколько дней в году, когда у них резко ухудшается состояние. И 13 сентября — как раз один из таких дней. Всё потому, что сегодня Россию накроет магнитная буря. По данным портала Ru-meteo, волнения достигнут четырех баллов, что соответствует малой буре, в то же время, согласно прогнозу Института прикладной геофизики, возможны вспышки класса X — самые мощные. Разбираемся, что всё это значит и кто почувствует на себе усиление геомагнитного фона.

Что такое магнитная буря

Во всех магнитных бурях метеозависимым стоит винить Солнце. Оно непрерывно излучает на Землю солнечный ветер — поток заряженных частиц, состоящий из ядер атомов гелия и водорода. Как рассказал РБК кандидат физико-математических наук и доцент кафедры общей физики Пермского политеха Вячеслав Кирчанов, во время вспышек на Солнце количество выброса атомов на Землю увеличивается.

— Это приводит к увеличению рентгеновского и ультрафиолетового излучения, возникновению ударных волн и выбросу гелиево-водородной плазмы солнечного ветра даже за орбиту Земли. Удар по магнитному полю Земли сжимает его и усиливает электрические токи на поверхности магнитосферы, — рассказал Вячеслав Кирчанов.

В статье наблюдательной астрономии AstroAlert, написанной вместе со специалистами Кириллом Баргамо и Дамиром Ялышевым, такое являние называется космической погодой. Кстати, именно из-за воздействия солнечного ветра деформируется магнитное поле нашей планеты, что приводит к появлению полярного сияния.

Как магнитная буря сказывается на здоровье человека

Усиление электрических токов меняет атмосферное давление. На его изменение реагируют метеозависимые люди, считает врач-кардиолог Наталья Гуляева. По ее словам, оно вызывает колебания артериального давления человека, меняет работу сердца и ощущение пульса.

— Именно от этого и появляются те симптомы, которые чувствуют пациенты: слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха и дискомфорта в груди, — заявила Наталья Гуляева.

Наталья Гуляева — врач-кардиолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.

По мнению врача-кардиолога, метеозависимые люди, а также люди с болезнью сердца, могут почувствовать боли в груди, приступы стенокардии, аритмии и гипертонический криз.

Поделиться

Кардиолог клинической офтальмологической больницы имени В. П. Выходцева Лариса Пляшко отмечает, что в научной литературе нет данных, которые бы подтверждали влияние магнитных бурь на здоровье человека. Тем не менее практика показывает, что метеозависимость действительно существует.

— Симптомы у всех могут быть разные: у кого-то скачки артериального давления, у кого-то головная боль, у кого-то слабость или головокружение. То есть степень недомогания индивидуальна, — утверждает Лариса Пляшко.

Лариса Пляшко — врач-кардиолог высшей категории, занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Но не все врачи считают, что магнитные бури могут оказывать влияние на человека. Например, терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина уверена, что такие симптомы, как головная боль, слабость и проблемы со сном, связаны в первую очередь не со вспышками на Солнце, а с проблемами со здоровьем человека. В разговоре с «Доктором Питером» специалист выразила мнение, что причины недомоганий могут быть самыми разными — от мигрени до проблем с питанием.

— Исследования, в том числе исследования по хронобиологической тематике, доказывают, что смена погоды не влияет на здоровье. Известные миру заболевания входят в Международную классификацию болезней (МКБ), данных о метеочувствительности и метеозависимости там нет, — заявила Анастасия Луканина.

Анастасия Луканина — врач-терапевт, врач функциональной диагностики, проводит суточное мониторирование ЭКГ и АД по методу Холтера, стандартное ЭКГ в 12 отведениях у взрослых и детей с рождения.

Несмотря на то, что мнение врачей и ученых на тему влияния магнитных бурь на самочувствие разделяется, специалисты придерживаются мнения, что метеозависимые люди могут обезопасить себя от негативных симптомов, если будут следовать простым правилам.

Что делать метеозависимым

В первую очередь врачи советуют пить больше воды, воздержаться от алкоголя на период магнитной бури, а также уменьшить потребление соли. Также, чтобы облегчить свое состояние, стоит выспаться, отказаться от тяжелых жирных блюд и съедать несколько порций овощей и фруктов в день.

Кардиолог Лариса Пляшко также рекомендует всем, кто страдает от магнитных бурь, улучшить свое артериальное давление: заниматься спортом, отказаться от курения, скорректировать питание.

Наталья Гуляева советует метеозависимым людям следить за календарем магнитных бурь, чтобы быть готовым к возможным проблемам, а также консультироваться со специалистом.

— Как себя вести в дни магнитных бурь, обычно оговаривается у кардиолога на приеме — тем врачом, который знает своего пациента и ведет его постоянно, — говорит Наталья Гуляева.

Врач-кардиолог также отмечает, что если пациент не наблюдается у врача или ходит лишь на разовые приемы, то доктор может не знать всех особенностей реакции человека на магнитную бурю и не сможет правильно его проконсультировать.

Также Наталья Гуляева обратила внимание на то, что метеозависимым нужно следить за давлением и пульсом и в случае плохого самочувствия связаться со специалистом. Если же человек регулярно чувствует себя плохо во время магнитных бурь, то ему лучше обратиться к врачу, чтобы разобраться в причинах: возможно, головная боль, упадок сил и скачки давления — это не последствие вспышек на Солнце, а проявление хронической железодефицитной анемии, хронической депрессии, инфекции или других заболеваний.

По теме

Магнитная буряМетеозависимостьСолнечная активностьВрачиЗдоровьеКардиологТерапевтСамочувствиеОсеньСентябрьСоветы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter