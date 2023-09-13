Россию накрыла магнитная буря. Чего ждать метеочувствительным людям

У метеочувствительных людей есть несколько дней в году, когда у них резко ухудшается состояние. И 13 сентября — как раз один из таких дней. Всё потому, что сегодня Россию накроет магнитная буря. По данным портала Ru-meteo, волнения достигнут четырех баллов, что соответствует малой буре, в то же время, согласно прогнозу Института прикладной геофизики, возможны вспышки класса X — самые мощные. Разбираемся, что всё это значит и кто почувствует на себе усиление геомагнитного фона.
Что такое магнитная буря
Во всех магнитных бурях метеозависимым стоит винить Солнце. Оно непрерывно излучает на Землю солнечный ветер — поток заряженных частиц, состоящий из ядер атомов гелия и водорода. Как рассказал РБК кандидат физико-математических наук и доцент кафедры общей физики Пермского политеха Вячеслав Кирчанов, во время вспышек на Солнце количество выброса атомов на Землю увеличивается.
— Это приводит к увеличению рентгеновского и ультрафиолетового излучения, возникновению ударных волн и выбросу гелиево-водородной плазмы солнечного ветра даже за орбиту Земли. Удар по магнитному полю Земли сжимает его и усиливает электрические токи на поверхности магнитосферы, — рассказал Вячеслав Кирчанов.
В статье наблюдательной астрономии AstroAlert, написанной вместе со специалистами Кириллом Баргамо и Дамиром Ялышевым, такое являние называется космической погодой. Кстати, именно из-за воздействия солнечного ветра деформируется магнитное поле нашей планеты, что приводит к появлению полярного сияния.
Как магнитная буря сказывается на здоровье человека
Усиление электрических токов меняет атмосферное давление. На его изменение реагируют метеозависимые люди, считает врач-кардиолог Наталья Гуляева. По ее словам, оно вызывает колебания артериального давления человека, меняет работу сердца и ощущение пульса.
— Именно от этого и появляются те симптомы, которые чувствуют пациенты: слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха и дискомфорта в груди, — заявила Наталья Гуляева.
Наталья Гуляева — врач-кардиолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
По мнению врача-кардиолога, метеозависимые люди, а также люди с болезнью сердца, могут почувствовать боли в груди, приступы стенокардии, аритмии и гипертонический криз.
Кардиолог клинической офтальмологической больницы имени
— Симптомы у всех могут быть разные: у кого-то скачки артериального давления, у кого-то головная боль, у кого-то слабость или головокружение. То есть степень недомогания индивидуальна, — утверждает Лариса Пляшко.
Лариса Пляшко — врач-кардиолог высшей категории, занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Но не все врачи считают, что магнитные бури могут оказывать влияние на человека. Например, терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина уверена, что такие симптомы, как головная боль, слабость и проблемы со сном, связаны в первую очередь не со вспышками на Солнце, а с проблемами со здоровьем человека. В разговоре с «Доктором Питером» специалист выразила мнение, что причины недомоганий могут быть самыми разными — от мигрени до проблем с питанием.
— Исследования, в том числе исследования по хронобиологической тематике, доказывают, что смена погоды не влияет на здоровье. Известные миру заболевания входят в Международную классификацию болезней (МКБ), данных о метеочувствительности и метеозависимости там нет, — заявила Анастасия Луканина.
Анастасия Луканина — врач-терапевт, врач функциональной диагностики, проводит суточное мониторирование ЭКГ и АД по методу Холтера, стандартное ЭКГ в 12 отведениях у взрослых и детей с рождения.
Несмотря на то, что мнение врачей и ученых на тему влияния магнитных бурь на самочувствие разделяется, специалисты придерживаются мнения, что метеозависимые люди могут обезопасить себя от негативных симптомов, если будут следовать простым правилам.
Что делать метеозависимым
В первую очередь врачи советуют пить больше воды, воздержаться от алкоголя на период магнитной бури, а также уменьшить потребление соли. Также, чтобы облегчить свое состояние, стоит выспаться, отказаться от тяжелых жирных блюд и съедать несколько порций овощей и фруктов в день.
Кардиолог Лариса Пляшко также рекомендует всем, кто страдает от магнитных бурь, улучшить свое артериальное давление: заниматься спортом, отказаться от курения, скорректировать питание.
Наталья Гуляева советует метеозависимым людям следить за календарем магнитных бурь, чтобы быть готовым к возможным проблемам, а также консультироваться со специалистом.
— Как себя вести в дни магнитных бурь, обычно оговаривается у кардиолога на приеме — тем врачом, который знает своего пациента и ведет его постоянно, — говорит Наталья Гуляева.
Врач-кардиолог также отмечает, что если пациент не наблюдается у врача или ходит лишь на разовые приемы, то доктор может не знать всех особенностей реакции человека на магнитную бурю и не сможет правильно его проконсультировать.
Также Наталья Гуляева обратила внимание на то, что метеозависимым нужно следить за давлением и пульсом и в случае плохого самочувствия связаться со специалистом. Если же человек регулярно чувствует себя плохо во время магнитных бурь, то ему лучше обратиться к врачу, чтобы разобраться в причинах: возможно, головная боль, упадок сил и скачки давления — это не последствие вспышек на Солнце, а проявление хронической железодефицитной анемии, хронической депрессии, инфекции или других заболеваний.