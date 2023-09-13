Россию накрыла магнитная буря. Чего ждать метеочувствительным людям

Что такое магнитная буря

Во всех магнитных бурях метеозависимым стоит винить Солнце. Оно непрерывно излучает на Землю солнечный ветер — поток заряженных частиц, состоящий из ядер атомов гелия и водорода. Как рассказал РБК кандидат физико-математических наук и доцент кафедры общей физики Пермского политеха Вячеслав Кирчанов, во время вспышек на Солнце количество выброса атомов на Землю увеличивается.



— Это приводит к увеличению рентгеновского и ультрафиолетового излучения, возникновению ударных волн и выбросу гелиево-водородной плазмы солнечного ветра даже за орбиту Земли. Удар по магнитному полю Земли сжимает его и усиливает электрические токи на поверхности магнитосферы, — рассказал Вячеслав Кирчанов.

