Магнитная буря надвигается на Новосибирск — как она повлияет на метеозависимых людей

В Новосибирске в выходные ожидается магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитосфере произойдут в воскресенье, 24 сентября.



Как указано на сайте лаборатории, магнитная буря достигнет уровня G1. Изменения в магнитосфере начнутся с 06:00 и продлятся до 13:00. Ее пик ожидается с 8 до 10 часов.