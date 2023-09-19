«Нарушений в кадровой службе не выявлено»: главврач Новосибирской скорой заявил об отсутствии проблем с персоналом

Глава станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич завил, что надзорные органы не выявили нарушений в работе станции. Об этом сообщает региональный Минздрав со ссылкой на главу учреждения.
— Кадровая ситуация на станции скорой медицинской помощи, в том числе порядок формирования выездных медицинских бригад и их состав, находится на постоянном контроле руководителя учреждения. На станции скорой медицинской помощи надзорными органами неоднократно проводились проверки, по результатам которых никаких нарушений в работе кадровой службы не выявлено, — пояснил Александр Балабушевич.
Несмотря на заявления руководства о якобы полном порядке на станции помощи, сотрудники продолжают выражать недовольство. Так 16 сентября рядом со станцией скорой медицинской помощи прошел пикет в защиту интересов фельдшеров и водителей, работающих на станциях скорой медицинской помощи. Пикетчики протестовали против решений, принимаемых областным Минздравом. По их словам, ситуация только лишь ухудшается.
Ранее на портале НГС вышла статья о том, что сотрудники станции скорой медицинской помощи также заявляли о нехватке сотрудников и низких зарплатах. После публикации чиновники сообщили, что ситуация не катастрофическая, но, несмотря на все заявления, областной Минздрав назначил проверку. Кроме того, после публикации доследственную проверку по поручению главы СКР Александра Бастрыкина начали новосибирские следователи.