Бастрыкин решил разобраться с нехваткой бригад скорой помощи в Новосибирске после публикации НГС

Напомним, сотрудники скорой помощи в Новосибирске рассказали НГС о массовом увольнении коллег и острой нехватке бригад для оказания даже экстренной помощи горожанам. Кадровый голод, по их словам, уже привел к печальным последствиям: пациенты ждут помощи по 4, 6 и даже по 12 часов . А новая программа для диспетчеров от разработчиков из Московской области грозит тем, что «вызовы могут начать теряться».

