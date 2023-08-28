Бастрыкин решил разобраться с нехваткой бригад скорой помощи в Новосибирске после публикации НГС

Председатель СК России Александр Бастрыкин отреагировал на публикацию НГС о проблеме дефицита бригад скорой помощи в Новосибирске. Новосибирские следователи
— В СМИ сообщается о нехватке бригад для оказания экстренной помощи горожанам. Пациентам приходится ждать помощи по несколько часов. По доводам, озвученным в СМИ, следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка, — говорится в сообщении СУ СК РФ по НСО. — О ходе и предварительных результатах процессуальной проверки председателю СК России будет доложено.
Напомним, сотрудники скорой помощи в Новосибирске рассказали НГС о массовом увольнении коллег и острой нехватке бригад для оказания даже экстренной помощи горожанам. Кадровый голод, по их словам, уже привел к печальным последствиям: пациенты ждут помощи по 4, 6 и даже по
Слова медиков уже опроверг региональный Минздрав, заявив, что с зарплатами врачей всё хорошо, проблема с кадрами решается. При этом ведомство объявило о служебной проверке данных, озвученных собеседниками НГС.