К станции скорой помощи в Новосибирске вышли люди с плакатами — что они хотят

В полдень 16 сентября в Новосибирске рядом со станцией скорой медицинской помощи прошёл пикет в защиту интересов фельдшеров и водителей, работающих на станциях скорой медицинской помощи. Акция была согласована с властями.
Организаторы пикета в группе «ВКонтакте» поводом для акции назвали публикацию на ресурсе НГС о положении дел в ССМП.
— Я 33 года отработала на станции скорой помощи. Сутками работать в свои 53 года я больше не могу. Получаю по 30 тысяч в месяц, хотя у меня высшая категория. Молодежь без опыта получает 20–25 тысяч: год-два работают и уходят. Мы практически обескровлены, — сказала фельдшер Ольга Левдина, которая была на пикете.
Пикетчики считают, что принимаемые министерством здравоохранения меры ситуацию не улучшают, а имеют лишь косметический эффект.
— Медиков содержат как бедных родственников в плане материально-технического оснащения. А низкие зарплаты приводят к тому, что высокопрофессиональные кадры надолго в системе государственного здравоохранения не задерживаются надолго. Вот вам моя позиция. Сам я, правда, уже не работаю врачом, но общаюсь с действующими сотрудниками, об их проблемах знаю, — рассказал журналисту НГС участник пикета, врач на пенсии Валерий Илларионов.
— То, что сегодня происходит в медицинской сфере, напрямую связано с жизнью и здоровьем каждого жителя Новосибирской области. Жизнь — непредсказуемая штука, и каждый может оказаться в ситуации, когда срочно нужна помощь врача. В последнее время мы переживаем это беспокойство в особо острой форме: в связи с публикациями в СМИ об актуальных проблемах в сфере, — заявил журналисту НГС один из активистов Сергей Крупенько. — Сегодняшнее положение дел вынуждает фельдшеров работать на 1,5–2 ставки, по 300 часов, буквально «жить» на работе. Люди такого ритма не выдерживают, и увольняются.
При этом после публикации НГС о проблемах в скорой, станция скорой заявила, что с зарплатами и кадрами всё хорошо. Чиновники уверили, что ситуация не катастрофическая. Но Минздрав все равно назначил проверку. Кроме того, после публикации доследственную проверку по поручению главы СКР Александра Бастрыкина начали новосибирские следователи.