К станции скорой помощи в Новосибирске вышли люди с плакатами — что они хотят

— То, что сегодня происходит в медицинской сфере, напрямую связано с жизнью и здоровьем каждого жителя Новосибирской области. Жизнь — непредсказуемая штука, и каждый может оказаться в ситуации, когда срочно нужна помощь врача. В последнее время мы переживаем это беспокойство в особо острой форме: в связи с публикациями в СМИ об актуальных проблемах в сфере, — заявил журналисту НГС один из активистов Сергей Крупенько. — Сегодняшнее положение дел вынуждает фельдшеров работать на 1,5–2 ставки, по 300 часов, буквально «жить» на работе. Люди такого ритма не выдерживают, и увольняются.