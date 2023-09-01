В скорой назвали причину задержки медиков, которые 40 минут добирались к пациентке в гастродворик

На станции скорой медицинской помощи Новосибирска прокомментировали НГС причину задержки медиков к женщине, которой стало плохо в ресторанном дворике у Первомайского сквера. Проблемой позднего приезда стал человеческий фактор.
Сегодня, 1 сентября в 14:10 посетительнице уличного фудкорта вызвали скорую помощь. По словам очевидицы происходящего корреспонденту НГС, у женщины посинели губы, она начала слегка терять сознание. Бригада прибыла только в 14:55.
— Диспетчер, передавая вызов, не назвал номер дома, направил бригаду к «гостинице на Ленина». Водитель понял ориентир неверно и поехал по другому адресу. Диспетчер мог в реальном времени отследить перемещение автомобиля, однако и на этом этапе не скорректировал маршрут, — объяснили представители станции скорой медицинской помощи корреспонденту НГС.
Ошибку заметили уже после приезда врачей по неправильно названному первому адресу. Из-за недоразумения произошла задержка, несмотря на то, что медики находились рядом с местом вызова. Перемещения автомобиля и разговоры зафиксированы.
В мае НГС рассказывал о том, как сибирячке стало плохо во время вечеринки в «Харатсе». Бесплатно воду получить не удалось - в баре объясняли почему.