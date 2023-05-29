Посетительнице стало плохо во время вечеринки в «Харатсе». Бесплатно воду получить не удалось — в баре объяснили почему

На прошедших выходных жительнице Новосибирска стало плохо в ирландском пабе Harat`s pub на площади Ленина. Знакомые посетительницы обратились к персоналу с просьбой дать ей воды, но в заведении отказали новосибирцам, предложив оплатить напиток. НГС разобрался в ситуации и узнал подробности конфликта.
Как сообщил знакомая посетительницы в отзыве на сайте «Фламп», инцидент произошел 27 мая. Уточняется, что девушка могла упасть в обморок, но в заведении отказали в просьбе налить посетительнице воды.
— Моей подруге стало плохо из-за духоты, начала падать в обморок! Пока я ее держала, попросила парня сходить за барную стойку и принести стакан воды, — сообщили в отзыве. — Каково было наше удивление, когда воды пожалели и сказали: «Только покупайте».
НГС позвонил в Harat`s pub с просьбой сообщить детали ситуации.
— Конфликт с гостями уже улажен, позвонили и всё проговорили. Все недопонимания, которые были у нас, их больше нет, — сообщил маркетолог Harat`s pub Дмитрий Васильев.
Другие сотрудники пояснили НГС, что сибирячке действительно купили воды, когда ей стало плохо, но уточнили, что специалисты заведения могли не знать о происшествии и не услышать объяснение ситуации. Причиной могла стать громкая музыка в пабе.
— Для нас комфортный отдых гостей в приоритете. Бутылки воды не жалко, об этом речи и быть не может, — На такие ситуации мы быстро реагируем, — сообщил НГС один из сотрудников.
Отметим, Harat’s Pub работает в Новосибирске уже 11 лет. В феврале этого года в заведении объявили о проведении ремонта, после которого паб станет в два раза больше.
В конце апреля в Новосибирске эвакуировали персонал и посетителей бара «22» на Красном проспекте. Причиной стало распыление перцового баллончика компанией из трех порядком захмелевших мужчин.