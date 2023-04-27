Посетителей бара «22» в Новосибирске эвакуировали из-за трех пьяных мужчин, распыливших перцовый баллончик

Около 19:00 27 апреля в баре «22» на Красном проспекте, 22 в Новосибирске эвакуировали персонал и посетителей. Причиной стало распыление перцового баллончика компанией из трех порядком захмелевших посетителей. Об этом НГС рассказала читательница Екатерина.
— Очень шумно вели себя эти мужчины, их было трое. Конфликт вроде у них возник между собой, закончилось всё тем, что один из них распылил перцовый баллончик. Всех вывели на улицу. Эти ребята были в умат пьяными, — рассказала Екатерина.
Читательница выслала НГС фотографии, сделанные сразу после эвакуации. На кадрах видно, что разбуянившихся мужчин успокоил наряд охраны.
Менеджер бара «22» наотрез отказался комментировать этот инцидент.
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