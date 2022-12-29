Сломал нос и ограбил на миллион: новосибирца отправили на 9 лет в колонию за разбой возле бара «Доски»

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил к 9 годам колонии 25-летнего мужчину, которого обвиняли по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
— По версии следствия, 22 января 2022 года злоумышленник находился возле бара «Доски», где напал на потерпевшего и похитил принадлежащее ему имущество: сотовый телефон, золотое кольцо с камнем, золотую цепь, золотой кулон. Общий размер ущерба составил свыше 1 миллиона рублей, — пояснили в ведомстве.
Также во время потасовки обвиняемый причинил потерпевшему травмы средней степени тяжести. У мужчины диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга.
Обвиняемый будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Ранее в одном из новосибирских магазинов электроники задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве на 1 миллион рублей.