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Сломал нос и ограбил на миллион: новосибирца отправили на 9 лет в колонию за разбой возле бара «Доски»

Инцидент произошел в начале 2022 года рядом с одним из баров мегаполиса

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Обвиняемый отправится в колонию строго режима

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Ленинский районный суд Новосибирска приговорил к 9 годам колонии 25-летнего мужчину, которого обвиняли по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— По версии следствия, 22 января 2022 года злоумышленник находился возле бара «Доски», где напал на потерпевшего и похитил принадлежащее ему имущество: сотовый телефон, золотое кольцо с камнем, золотую цепь, золотой кулон. Общий размер ущерба составил свыше 1 миллиона рублей, — пояснили в ведомстве.

Также во время потасовки обвиняемый причинил потерпевшему травмы средней степени тяжести. У мужчины диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга.

Обвиняемый будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее в одном из новосибирских магазинов электроники задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве на 1 миллион рублей.

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