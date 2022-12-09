В магазине электроники задержали мошенника — он пришел туда тратить 1 млн рублей

Известно, что 8 ноября некий мужчина 25–30 лет похитил более 1 миллиона рублей у жительницы Барнаула, «злоупотребив ее доверием». Жертва обмана написала заявление, подозреваемого объявили в розыск.



На след вероятного преступника удалось выйти в Новосибирске. Выяснилось, что мужчина периодически снимал наличные в банкоматах с помощью смартфона и привязанной к нему виртуальной банковской карты. Также он тратил деньги в магазинах электроники. При этом подозреваемый регулярно попадал в объективы камер наблюдения, но всякий раз скрывал лицо за маской.

