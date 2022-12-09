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В магазине электроники задержали мошенника — он пришел туда тратить 1 млн рублей

Сотрудников ЧОП и продавцов о визите подозреваемого предупредили заранее

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Мужчину выслеживали заранее

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В одном из новосибирских магазинов электроники задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве на 1 миллион рублей, сообщили представители агентства безопасности «Гвардия».

Известно, что 8 ноября некий мужчина 25–30 лет похитил более 1 миллиона рублей у жительницы Барнаула, «злоупотребив ее доверием». Жертва обмана написала заявление, подозреваемого объявили в розыск.

На след вероятного преступника удалось выйти в Новосибирске. Выяснилось, что мужчина периодически снимал наличные в банкоматах с помощью смартфона и привязанной к нему виртуальной банковской карты. Также он тратил деньги в магазинах электроники. При этом подозреваемый регулярно попадал в объективы камер наблюдения, но всякий раз скрывал лицо за маской.

На этой неделе продавцов магазина и сотрудников ЧОП предупредили о визите предполагаемого мошенника. Охранники сели в засаду, задержали мужчину и передали его полицейским.

6 декабря новосибирского адвоката Виталия Роута приговорили к 3 годам заключения условно за мошенничество. Он обещал заключенному освобождение из СИЗО за 1,5 миллиона рублей.

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ЗадержаниеМагазинМошенничествоПолицияГвардия
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