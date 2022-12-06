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«Обещал выход из СИЗО»: новосибирского адвоката осудили за мошенничество на 1,5 млн рублей

Юрист обещал за деньги помочь в закрытии уголовного дела

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Приговор вынесли в суде Ленинского района

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В Ленинском районном суде огласили обвинительный приговор по делу новосибирского адвоката Виталия Роута. Юрист попросил 1,5 миллиона рублей за прекращение уголовного дела, силовики уличили его в мошенничестве.

По версии следствия, 4 ноября 2020 года Роут встретился в кафе с родственником человека, находившимся в следственном изоляторе. Адвокат заявил, что уголовное преследование можно прекратить за 1,5 миллиона рублей: 500 тысяч юрист попросил сразу, еще миллион — после освобождения подозреваемого из СИЗО. Разговор был записан на диктофон и впоследствии оказался в распоряжении оперативников ФСБ.

Роут получил полмиллиона рублей и потратил его на свои нужды. Следователи уверяют, что адвокат не имел возможности повлиять на ход расследования, а тем более способствовать прекращению уголовного дела. Обманутый доверитель обратился в правоохранительные органы, Роута задержали и предъявили ему обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

— Ленинский районный суд признал Виталия Роута виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, установив испытательный срок — 3 года, — отметила помощник прокурора Ленинского района Екатерина Федосеева.

Приговор в законную силу не вступил.

В мае приговорили 49-летнего адвоката, который пытался взыскать с предпринимателя 12,6 млн рублей по поддельному договору займа.

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