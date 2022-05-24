Адвоката-ростовщика осудили в Новосибирске — он пытался взыскать несуществующий долг в 12 миллионов

В Кировском районном суде огласили приговор 49-летнему адвокату, который по поддельному договору займа пытался взыскать с предпринимателя из Краснообска 12,6 миллиона рублей. За мошенничество в особо крупном размере было назначено наказание в виде условного срока.



По материалам дела, изначально подсудимый обратился в гражданский суд с требованием взыскать с бизнесмена крупную сумму: 6 млн рублей основного долга и 6,6 млн в качестве процентов и пени. Адвокат оперировал в процессе договором займа и актом приема-передачи денежных средств. Однако впоследствии внезапно отозвал гражданский иск, сославшись на то, что ответчик якобы рассчитался по долгам.

