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Адвоката-ростовщика осудили в Новосибирске — он пытался взыскать несуществующий долг в 12 миллионов

Подсудимый оперировал поддельным договором займа

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Суд назначил подсудимому условный срок по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Суд назначил подсудимому условный срок по делу о мошенничестве в особо крупном размере

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В Кировском районном суде огласили приговор 49-летнему адвокату, который по поддельному договору займа пытался взыскать с предпринимателя из Краснообска 12,6 миллиона рублей. За мошенничество в особо крупном размере было назначено наказание в виде условного срока.

По материалам дела, изначально подсудимый обратился в гражданский суд с требованием взыскать с бизнесмена крупную сумму: 6 млн рублей основного долга и 6,6 млн в качестве процентов и пени. Адвокат оперировал в процессе договором займа и актом приема-передачи денежных средств. Однако впоследствии внезапно отозвал гражданский иск, сославшись на то, что ответчик якобы рассчитался по долгам.

— Это было сделано после того, как представитель ответчика заявил ходатайство о проведении судебной экспертизы договора займа и акта-приёма передачи. Он (адвокат), зная, что документы поддельные, осознавая последствия, заявил ходатайство о прекращении производства по иску, — рассказала в беседе с журналистом НГС помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.

Позже предприниматель, с которого недавно требовали 12,6 млн рублей, обратился с заявлением в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В суде было установлено, что адвокат действительно оперировал поддельными документами. В результате судья приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно.

Приговор в законную силу еще не вступил.

В Ленинский суд Новосибирска поступило дело адвоката, который за 1,5 миллиона рублей обещал клиенту освобождение из СИЗО. Следователи выяснили, что юрист мошенничал, поскольку обеспечить выход на свободу подследственному не мог.

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