«За 1,5 миллиона должен был решить вопрос»: адвокат попал под дело за обещание выпустить человека из СИЗО
Дело передали в Ленинский районный суд
Новосибирский адвокат попал под уголовное дело за мошенничество — он просил взятку за прекращение дела в отношении своего доверителя.
По версии следствия, 4 ноября 2020 года в дневное время в кафе по улице Суходольной в Ленинском районе обвиняемый встретился со своим доверителем. Он пообещал за взятку в 1,5 миллиона рублей решить вопрос о прекращении уголовного дела против родственника доверителя, который находился в СИЗО и был подозреваемым.
При этом, как установили следователи, адвокат потребовал сразу 500 тысяч рублей и еще миллион после выхода подозреваемого из СИЗО. Этот разговор доверитель адвоката записал на диктофон.
— Адвокат, получив 500 тысяч рублей наличными, распорядился ими по своему усмотрению, при этом не имея возможности повлиять на ход и результаты уголовного дела, а также изменение меры пресечения обвиняемому, — объяснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Кристина Зязева.
Тогда обманутый доверитель адвоката передал аудио разговора в ФСБ. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, свою вину он не признал. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд.
В феврале в суд были переданы материалы расследования третьего уголовного дела экс-адвоката из Краснообска Сергея Пищука.