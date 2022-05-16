«За 1,5 миллиона должен был решить вопрос»: адвокат попал под дело за обещание выпустить человека из СИЗО

Тогда обманутый доверитель адвоката передал аудио разговора в ФСБ. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, свою вину он не признал. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд.