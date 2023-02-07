Бар Harat’s Pub собирается ломать соседние стены в здании на Советской — объясняем, что происходит

В Новосибирске ирландский бар Harat’s Pub на улице Советской готовится к расширению — в заведении сломают стены между своим нынешним и соседним помещением.
Как рассказал корреспонденту НГС управляющий Алексей Шатов, после ремонта бар станет в два раза больше, а барную стойку перенесут. На ремонт уйдет около месяца, и обновленное заведение новосибирцы смогут увидеть к
— Помещение будет выглядеть как новый бар. Барная стойка — сердце любого бара — уйдет за стенку. Кухня останется на прежнем месте. Чуть более современный подход в целом, в том числе — к организации хранения алкоголя. По просьбам посетителей появится гардероб, увеличится количество туалетов. В будущем мы закроемся максимум на семь дней, сломаем стены и объединим залы, — объяснил Алексей.
Сейчас в баре уже начался ремонт, но до сноса стены еще есть время. В бывшем помещении пиццерии «Папа Джонс» меняют коммуникации и готовятся к сносу. Сама пиццерия переехала в здание напротив в конце 2022 года.
— Помещение популярное очень. Понимаем, что приходится многим отказывать. А так отказывать не будем и все желающие смогут прийти, — подчеркнул управляющий. Пока время работы бара изменилось.
Как добавил Алексей Шатов, Harat’s Pub работает в Новосибирске уже 11 лет. Сама концепция бара родом из Иркутска. Владелец сети — Игорь Николаевич Кокоуров. ООО «Хэрат'с» существует с 2011 года. На конец 2021 года выручка компании составила
В конце прошлого года в центре Новосибирска, на Красном проспекте, открылся новый бар для девушек — GG bar появился на верхнем (девятом) этаже бизнес-центра «Бутон».