Бар Harat’s Pub собирается ломать соседние стены в здании на Советской — объясняем, что происходит

В Новосибирске ирландский бар Harat’s Pub на улице Советской готовится к расширению — в заведении сломают стены между своим нынешним и соседним помещением.

Как рассказал корреспонденту НГС управляющий Алексей Шатов, после ремонта бар станет в два раза больше, а барную стойку перенесут. На ремонт уйдет около месяца, и обновленное заведение новосибирцы смогут увидеть к 8 Марта .