В «гастроскребе» на Красном проспекте открылся бар для девушек — когда-то там был второй этаж ресторана R.A.G.U.

В этом году владельцы R.A.G.U. решили отдать самый верхний этаж под отдельный проект. Сначала, судя по информации в 2ГИС, здесь располагался караоке-бар PeliPili, но в таком виде просуществовал он недолго, из трех отзывов два сводятся к тому, что заведение не работает. Заведение до сих пор значится в 2ГИС как работающее.



В качестве концепции нового проекта выбран «гастробар для девушек» (название так и расшифровывается, как girls gastrobar). Как рассказала руководитель группы запуска Елена Актуганова, создатели нового заведения хотят сделать место, где дамы могли бы чувствовать себя максимально комфортно. При этом никаких запретов для посещения бара мужчинами не планируется. Одной из фишек будущего бара должен стать танцпол с видом на город (возможности для танцев, впрочем, есть во всех заведениях, работающих в «Бутоне»).