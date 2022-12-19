В «гастроскребе» на Красном проспекте открылся бар для девушек — когда-то там был второй этаж ресторана R.A.G.U.

В центре Новосибирска на Красном проспекте открывается новый бар — GG bar появился на верхнем (девятом) этаже бизнес-центра «Бутон». Ранее этот этаж принадлежал ресторану R.A.G.U. Новое заведение будет ориентированно на девушек, но пускать туда будут клиентов обоих полов.
Ресторан R.A.G.U. открылся на двух верхних этажа «Бутона» в 2013 году, однако в 2018 году он закрылся, возобновив работу лишь через полгода после смены владельца. В последние годы постоянно работающему заведению вполне хватало восьмого этажа здания (куда можно доехать на лифте), а верхний уровень (туда можно подняться только по лестнице) использовался преимущественно для проведения мероприятий.
В этом году владельцы R.A.G.U. решили отдать самый верхний этаж под отдельный проект. Сначала, судя по информации в 2ГИС, здесь располагался караоке-бар PeliPili, но в таком виде просуществовал он недолго, из трех отзывов два сводятся к тому, что заведение не работает. Заведение до сих пор значится в 2ГИС как работающее.
В качестве концепции нового проекта выбран «гастробар для девушек» (название так и расшифровывается, как girls gastrobar). Как рассказала руководитель группы запуска Елена Актуганова, создатели нового заведения хотят сделать место, где дамы могли бы чувствовать себя максимально комфортно. При этом никаких запретов для посещения бара мужчинами не планируется. Одной из фишек будущего бара должен стать танцпол с видом на город (возможности для танцев, впрочем, есть во всех заведениях, работающих в «Бутоне»).
Уровень цен в заведении можно охарактеризовать как «чуть выше среднего». Салаты и закуски, например, здесь стоят 400–600 рублей, горячее — от 700 до 950 рублей, коктейли — в районе 400–500 рублей.
«Бутон» можно считать бизнес-центром с самой высокой концентрацией заведений общепита, которое среди рестораторов получило ироническое название «гастроскреб» (по аналогии с небоскребом). Помимо собственно R.A.G.U. здесь работают мясной ресторан «Гриль и Бутыль», мексиканское New Mexico Grand Cafe, фастфуд Burger King и точка «Хот-дог Мастер». Кроме того, третий этаж занимает учебное предприятие «Гастроинкубатор».
GG bar работает пока в тестовом режиме и до Нового года будет заниматься преимущественно обслуживанием новогодних корпоративов. Баром (как и рестораном R.A.G.U.) управляет ООО «РГГрупп», единственным учредителем которого, согласно базе данных «Контур.Фокус», является Мария Гладких. Выручка ООО «РГГрупп» в 2021 году составила 27,3 млн рублей, чистая прибыль — 705 тыс. рублей.
Ситуация, когда владельцы заведения закрывают его ради нового (более перспективного, по их мнению) проекта, довольно типична для Новосибирска. Так, например, поступили владельцы бургерной МясоRoob, открывшие в этом году на ее месте корейское кафе Chicko. А кемеровский ресторатор, вышедший в прошлом году на новосибирский рынок со своим заведением итальянской кухни Cheezy, переделал его в грузинское бистро «Твиши».