Неаполитанское кафе на Урицкого переделали в грузинское: теперь в печи для пиццы пекут хачапури

В Новосибирске на месте итальянской пиццерии Cheezy на Урицкого заработало кафе грузинской кухни «Твиши». Владелец заведения при этом не сменился, а в самом кафе изменения называют ребрендингом.
Кафе Cheezy Pizza&Wine открылось в здании на перекрестке Ленина и Урицкого в ноябре прошлого года, создатели позиционировали его как неаполитанскую пиццерию. Заведение открыл предприниматель Степан Малянов, для которого пиццерия с таким же названием работала в Кемерове с весны 2021 года.
Кемеровское кафе работает до сих пор, а вот с новосибирским проектом дела не пошли. Заведение закрылось в октябре, но на витрине сразу появился баннер, обещавший здесь новый проект. Твиши — это одновременно название села и винодельческого микрорегиона в Рионском ущелье в Грузии.
В кафе не скрывают, что новое заведение открыл тот же владелец.
— Компания та же. Это ребрендинг, — пояснили представители заведения.
Расстановка мебели и вообще внутреннее устройство заведения мало поменялись. Появились только старые шкафы и своего рода огромные люстры, собранные из листьев книг со стихами. Дровяная печь, где делали пиццу, стоит на том же месте, только теперь в ней пекут хачапури.
В меню блюда грузинской кухни с элементами стиля фьюжн (сочетание стилей). Так, среди вариантов начинки для хинкали есть креветки и водоросли чука, чахохбили здесь готовят из креветок с соусом Дор блю, а в разделе десертов есть мусс из мацони. Уровень цен можно характеризовать как средний. Хинкали стоят от 100 рублей за штуку, хачапури по-аджарски — от 450 рублей (их здесь несколько вариантов), цены на горячее колеблются от 380 до 760 рублей.
Заведение управляется тем же юрлицом, что и Cheezy — ООО «Дуо-Рест», которое зарегистрировано в Кемерове в марте 2021 года. Выручка в прошлом году составила 7,2 млн рублей. Единственный учредитель — Степан Малянов. Кроме «Дуо-Рест» он указан в качестве совладельца только одной компании — «Тайгамаркет», которая, судя по отчетности в «Контур.Фокусе», в прошлом году уже никакой деятельности не вела.
Такой переход от итальянской кухни к кавказской в Новосибирске случается не в первый раз. Так владелец ресторана «Баранжар» сначала открыл на этом месте итальянское кафе Il Gusto, но уже через год решил сменить концепцию. В декабре этого года на месте закрытого Il Patio заработал ресторан «Батоно Хинкали». А создатели итальянского кафе La Trenta следующим своим проектом сделали грузинский ресторан «Мишико».
В целом в Новосибирске сейчас, по данным 2ГИС, работает уже 47 заведений, указавших в качестве своего профиля грузинскую кухню, из них четыре находятся в пятиминутной шаговой доступности от «Твиши». А самое ближнее — хинкальная «Мечтатели» — заработало в прошлом месяце.