Неаполитанское кафе на Урицкого переделали в грузинское: теперь в печи для пиццы пекут хачапури

В Новосибирске на месте итальянской пиццерии Cheezy на Урицкого заработало кафе грузинской кухни «Твиши». Владелец заведения при этом не сменился, а в самом кафе изменения называют ребрендингом.

Кафе Cheezy Pizza&Wine открылось в здании на перекрестке Ленина и Урицкого в ноябре прошлого года, создатели позиционировали его как неаполитанскую пиццерию. Заведение открыл предприниматель Степан Малянов, для которого пиццерия с таким же названием работала в Кемерове с весны 2021 года.