Грозит ли нам эпидемия менингококковой инфекции? Отвечают эксперты, которые изучают болезнь после гибели двух сотрудников Ozon

Возможно ли, что вспышка вырастет до размеров эпидемии? Что надо сделать, чтобы защитить себя и не заболеть? Эти вопросы журналисты E1.RU задали ученым, которые занимаются исследованием инфекционных заболеваний.



Доктор медицинских наук Владимир Никифоров, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова , рассказал, что эпидемия менингококковой инфекции невозможна. Под названием «менингококковая инфекция» скрывается большой пул различных форм болезни, которую вызывает один возбудитель, напомнил эксперт:

