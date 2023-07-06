Грозит ли нам эпидемия менингококковой инфекции? Отвечают эксперты, которые изучают болезнь после гибели двух сотрудников Ozon

В Екатеринбурге вспомнили времена пандемии коронавируса: город обсуждает вспышку менингококковой инфекции на местном складе Ozon. Два сотрудника компании скоропостижно скончались, есть и другие заболевшие. Сначала от болезни погиб 21-летний парень, позже появилась информация о том, что скончался 46-летний мужчина. В областном Минздраве нашим коллегам из E1.RU подтвердили это. У обоих умерших инфекция развилась буквально за сутки. Первый пациент поступил в больницу еще 25 июня, а на следующий день скончался. Второго сотрудника госпитализировали 1 июля — и он умер в тот же день. Еще семь работников склада госпитализированы.
Возможно ли, что вспышка вырастет до размеров эпидемии? Что надо сделать, чтобы защитить себя и не заболеть? Эти вопросы журналисты E1.RU задали ученым, которые занимаются исследованием инфекционных заболеваний.
Доктор медицинских наук Владимир Никифоров, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ
— Самая простая из форм этой инфекции — менингококковый назофарингит, он похож на ангину: болит горло, повышается температура, но этот диагноз нужно подтверждать лабораторно. Самая тяжелая форма — это менингококковая кокцемия, что-то типа менингококкового сепсиса, крайне тяжелое заболевание с высокой летальностью. А средний вариант по тяжести — первичный менингококковый менингит, — сказал Никифоров.
Менингококк — это бактерия, которая известна человечеству уже более 100 лет. Первые описания менингококкового менингита появились в XVII веке, но лечить его научились только в XX веке с появлением антибиотиков. Путь передачи инфекции — воздушно-капельный. Менингококк во внешней среде выживает плохо, погибает от большинства антисептиков, ультрафиолета и низкой температуры. Лечится эта инфекция антибиотиками в стационаре.
По словам ученого, менингококковый менингит проявляется резко: начинается высокая температура, появляются признаки интоксикации и, главное, сильнейшая головная боль.
— По публикациям в СМИ я понял, что речь идет о менингококковом менингите. Это не очень хорошая форма, но, откровенно говоря, если его сразу начать правильно лечить, то исход благоприятный. Это бактериальная инфекция, она поддается терапии современными антибактериальными средствами, сильными антибиотиками. К сожалению, есть умершие. Не исключено, что они поздно обратились к врачу. Более детально судить об этом я не могу, потому что не видел истории болезни, — отметил Владимир Никифоров.
Он предположил, что заболевание мог вызвать особо агрессивный штамм либо умершие имели проблемы с иммунитетом и у них развился инфекционно-токсический шок.
Широко распространиться инфекция не может: вспышка не достигнет масштабов эпидемии или пандемии, уверен ученый.
— Менингококк не способен привести ни к эпидемии, ни к пандемии. Он передается воздушно-капельным путем, как грипп, как ковид. Но он малоконтагиозен. Другими словами, заражение возможно только при тесном контакте человека с человеком в замкнутом пространстве.
От менингококковой инфекции есть вакцины, но вакцинация осуществляется по эпидемиологическим показаниям, всех тотально не прививают, отметил Владимир Никифоров.
Кандидат медицинских наук Георгий Викулов, директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, отметил, что менингококковая инфекция передается только от человека к человеку. По его словам, сейчас в Екатеринбурге уже идет вакцинация и обследование сотрудников Ozon, которые находятся в группе риска.
— Через предметы окружающей среды это заболевание не передается. В условиях работы на складе, где выявили болезнь, самая эффективная мера — это иммунопрофилактика, вакцина. Она используется во всех развитых странах и применяется как для детей, так и для взрослых.
Те, кто находится под подозрением, проходят обследование на предмет возможного выявления носительства или заражения инфекцией. Соответственно, им необходим осмотр врачей и клиническая лабораторная диагностика.
Клиентам Ozon, чтобы максимально защитить себя, надо избегать личного общения с сотрудниками компании. Для этого лучше всего получать отправления дома или через постаматы.
— Получение посылок на дом — идеальный способ минимизации контактов с людьми, как и использование постаматов. Эта бактериальная инфекция передается только от человека к человеку, других способов передачи на планете Земля никем не описано. Тому, кто общался с сотрудниками компании, где случилась вспышка, надо пройти экспресс-диагностику и проверку, чтобы убедиться, что он сам не является носителем возбудителя или инфицированным, — отметил Викулов.
О вспышке инфекции на складе стало известно 5 июля, в екатеринбургском распределительном центре заразились семь сотрудников. В Ozon рассказали, кто стал разносчиком менингококковой инфекции.
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