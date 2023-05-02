У двоих человек в Новосибирской области заподозрили энцефалит после укуса клещей

В Новосибирской области с начала года 43 человека обратились в больницы после укусов клещей. У двоих сибиряков заподозрили энцефалит.
Об этом на оперативном совещании 2 мая рассказала глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов:
— С нарастающим итогом зарегистрировано 43 обращения с укусом клеща, что значительно меньше аналогичного периода прошлого года. Было 445 случаев, что связано с погодными условиями. Наибольшее количество регистрируется в Искитимском, Ордынском, Карасукском районах. В Новосибирске — в Дзержинском районе. Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит два человека, что на уровне прошлого года.
Он уточнил, что у двоих пациентов не было прививки от энцефалита. Александр Щербатов порекомендовал соблюдать меры предосторожности — носить защитную одежду, использовать репелленты, проводить осмотры.
В середине апреля стало известно, что в Новосибирской области зарегистрировали 8 укусов клещей, наибольшее количество — у детей. Тогда заболевших энцефалитом в регионе не было.
Мы показывали на одной картинке, к каким местам на теле клещи присасываются чаще всего.