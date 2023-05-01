Чего присосался? Где искать клеща — показываем на одной картинке

Анастасия Якупова, врач-невролог «Новой больницы» в Екатеринбурге.

Что делать, если заметили присосавшегося клеща

Если вы нашли на себе клеща, его необходимо удалить как можно раньше. В идеале — обратиться в травмпункт или поликлинику, где врачи сами извлекут клеща и сдадут на анализ. Если такой возможности нет, то нужно удалить его самостоятельно.

— Самый простой способ — это завязать нитку на хоботок клеща вровень с кожей и неторопливыми покачивающими движениями аккуратно вынуть его, — говорит врач-иммунолог Елена Душина. — При этом не рекомендуется доставать клеща пинцетами или острыми предметами. Этим вы можете повредить собственную кожу, занести инфекцию и вызвать вторичное инфицирование в месте укуса.