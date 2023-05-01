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Чего присосался? Где искать клеща — показываем на одной картинке

Врачи нам всё рассказали, а дизайнер — всё нарисовал

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С началом мая наступает пик активности клещей

С началом мая наступает пик активности клещей

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Роспотребнадзор объявил, что клещи проснулись практически во всех регионах России, а в травмпункты с начала сезона обратились почти три тысячи покусанных — это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чтобы вы не встали с ними в одну очередь и не пополнили статистику Роспотребнадзора, мы узнали у врачей, как не подцепить клеща и где их искать, если встречи избежать все-таки не удалось.

Куда чаще всего присасываются клещи

Клещи предпочитают участки тела с тонкой кожей и высокой температурой. У взрослых это пах и подмышки, а у детей — уши, волосистая часть головы и шея.

Сохраните эту памятку, чтобы поглядывать каждый раз, когда соберетесь в лес

Сохраните эту памятку, чтобы поглядывать каждый раз, когда соберетесь в лес

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— Вообще человека клещ действительно может укусить хоть куда, но обращаются к нам чаще именно с этими участками. Также — живот, между лопатками, поясница, ягодицы, — говорит врач-невролог Анастасия Якупова. — На самом деле сложно, честно, сказать, почему чаще клещи присасываются у взрослых и детей на разные участки тела. Логично, что ребенок меньше и клещ быстрее поднимается, но каких-либо публикаций на этот счет нет, и точно ответить мы не можем.

Анастасия Якупова, врач-невролог «Новой больницы» в Екатеринбурге.

Что делать, если заметили присосавшегося клеща

Если вы нашли на себе клеща, его необходимо удалить как можно раньше. В идеале — обратиться в травмпункт или поликлинику, где врачи сами извлекут клеща и сдадут на анализ. Если такой возможности нет, то нужно удалить его самостоятельно.

— Самый простой способ — это завязать нитку на хоботок клеща вровень с кожей и неторопливыми покачивающими движениями аккуратно вынуть его, — говорит врач-иммунолог Елена Душина. — При этом не рекомендуется доставать клеща пинцетами или острыми предметами. Этим вы можете повредить собственную кожу, занести инфекцию и вызвать вторичное инфицирование в месте укуса.

Елена Душина, врач-иммунолог, заведующая Центром иммунопрофилактики «Новой больницы.

Также удалить клеща можно специальными выкручивателями, которые можно купить в аптеке. Главное, не используйте кремы, масло и вазелин (так клещ легче не вылезет, зато может погибнуть и занести еще больше инфекции), а после удаления ранку нужно обработать антисептиком — йодом или хлоргексидином.

Сняли клеща — отправляйте его в прозрачную плотно закрывающуюся емкость (клещей, снятых с разных людей, нельзя поселять в одной переноске) и сдавайте на анализ в лабораторию. Если в нем найдут антиген вируса клещевого энцефалита и с момента укуса прошло не больше 72 часов, невакцинированного пациента отправят на экстренную профилактику, в случае обнаружения боррелий врач также назначит необходимое лечение.

— Боррелии, кстати, сейчас содержатся гораздо чаще, чем вирус клещевого энцефалита, ими заражен каждый третий клещ, — говорит доктор Марина Топоркова. — Боррелиоз может поражать кожу — эритемная форма наиболее легкая, при своевременном назначении антибиотиков ее можно полностью вылечить и предотвратить распространение боррелий в другие органы. Помимо кожи, боррелиоз может поражать сердце, печень, суставы. Возможно поражение центральной нервной системы — развитие менингита, менингоэнцефалита, поражение периферических нервов. Это бывает редко, как правило, когда человек вовремя не обратился к врачу.

Марина Топоркова, заведующая первым неврологическим отделением «Новой больницы», руководитель Городского центра лечения природно-очаговых инфекций, кандидат медицинских наук.

Как себя обезопасить

Кроме боррелиоза и энцефалита клещи переносят еще эрлихиоз и анаплазмоз. Но вакцина есть только от клещевого энцефалита, и если вы планируете посетить места обитания клещей, то врачи рекомендуют вакцинироваться минимум за две недели до вылазки в лес. Если так выйдет, что клещ вас все-таки укусит, а вы с прививкой, то вы, скорее всего, отделаетесь легким испугом без тяжелых осложнений.

Первичная иммунизация от клещевого энцефалита всегда предполагает двукратное введение вакцины. Для этого есть две схемы.

— Первую вакцину рекомендовано делать в конце осени, вторую — через 1–3 месяца. Так организм сможет подготовиться к весенне-летнему сезону, когда клещи будут максимально активны. Ревакцинация выполняется каждые 3 года, — рассказывает врач-терапевт Алена Гуляева. — При экстренной схеме две вакцины ставят с промежутком 14 дней. Экстренно вакцинированные лица иммунизируются только на один сезон. Ревакцинация проводится через 12 месяцев после второй вакцины.

Алена Гуляева, врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал».

Помимо прививки нужно обязательно соблюдать дополнительные меры защиты при посещении лесов, парков и дачных участков, учитывая, что клещи не падают с деревьев, а ползают по траве и низким кустарникам.

При выходе на природу обязательно нужно соблюдать меры предосторожности

При выходе на природу обязательно нужно соблюдать меры предосторожности

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Даже при соблюдении всех мер предосторожности, постоянно осматривайте себя, детей, друзей и животных, с которыми пошли в лес или парк. Вернувшись, внимательно проверьте свою одежду и обувь и отправьте вещи в стирку.

А если после посещения леса появились температура, озноб, головная боль, боли в мышцах и суставах, лучше незамедлительно отправиться к врачу. Иногда клещ отпадает раньше, чем мы его заметим, а болезни остаются. Кстати, клещи могут быть опасны даже для привитых.

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