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Кусают детей: число снятых с новосибирцев клещей выросло до восьми — список самых опасных районов

С приходом тепла появились и клещи

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Опасных заболеваний пока не было выявлено

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Число покусов клещами в Новосибирской области с начала года выросло до восьми. Об этом стало известно 17 апреля во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.

— Продолжается эпидемиологический сезон по клещевым инфекциям. С нарастающим итогом обратилось за медпомощью 8 человек, что несколько больше 2022 года, — объяснил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Укусы зарегистрировали в Искитимском, Ордынском, Карасукском, Венгеровском и Краснозерском районах.

— Наибольшее количество укусов зафиксировано среди детей. Заболевших нет, — отметил Александр Щербатов.

В регионе продолжается вакцинация от клещевого энцефалита.

В прошлом году мы рассказывали историю Анастасии Ширяевой, которая после укуса клеща оказалась в реанимации, но после долгой борьбы смогла выжить. Девушка делает украшения, чтобы зарабатывать себе на реабилитацию.

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