Кусают детей: число снятых с новосибирцев клещей выросло до восьми — список самых опасных районов

Число покусов клещами в Новосибирской области с начала года выросло до восьми. Об этом стало известно
— Продолжается эпидемиологический сезон по клещевым инфекциям. С нарастающим итогом обратилось за медпомощью 8 человек, что несколько больше 2022 года, — объяснил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.
Укусы зарегистрировали в Искитимском, Ордынском, Карасукском, Венгеровском и Краснозерском районах.
— Наибольшее количество укусов зафиксировано среди детей. Заболевших нет, — отметил Александр Щербатов.
В регионе продолжается вакцинация от клещевого энцефалита.
В прошлом году мы рассказывали историю Анастасии Ширяевой, которая после укуса клеща оказалась в реанимации, но после долгой борьбы смогла выжить. Девушка делает украшения, чтобы зарабатывать себе на реабилитацию.