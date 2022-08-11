Настя против клеща: девушка 9 лет делает украшения, зарабатывая на реабилитацию — как она живет

Анастасии Ширяевой было 23 года, когда в Заельцовском парке девять лет назад ее укусил клещ. Середина июня, черта города, насекомое опасений не вызвало. Спустя три недели девушку экстренно госпитализировали в больницу — у нее раскалывалась голова, температура была 41 градус. Настя впала в кому на 40 дней, затем были остановка сердца и самые печальные прогнозы врачей. Но девушка выжила. Настя скрутила фигу всем, кто говорил, что теперь она овощ. Пенсии по инвалидности семье не хватает, и девушка зарабатывает на дорогостоящее лечение сама. Она делает украшения своими руками. Настя пригласила нас к себе домой, чтобы показать, как борется за здоровье эти девять лет. Мы попали в настоящее царство красоты, доброты и надежды (а также трех очень упитанных котов).
Дом на Кропоткина мало чем отличается от обычных девятиэтажек, но в подъезде видны признаки более развитой цивилизации — к стене прикрутили железный раскладной пандус. «Значит, Настя теперь может чаще гулять», — пронеслось в голове. С девушкой мы знакомы уже больше трех лет. Ее история вдохновляет миллионы людей, а украшения, сделанные Настиными руками, разъезжаются по всему миру, поэтому мы и решили посмотреть, как она сейчас живет.
Всё произошло в середине июня 2013 года. Тогда Анастасии Ширяевой было 23 года. Друзья, молодой человек, отличная должность в известной финансовой организации. На ноге после прогулки девушка нашла впившегося клеща, поехала в больницу, поставила укол иммуноглобулина. Не помогло. Через три недели температура взлетела выше 40 градусов, а голова просто раскалывалась. Скорая, больница, кома...
Мы побывали в гостях у Насти и сняли видео о том, как она живет.
В квартире Насти и ее мамы Валентины Борисовны очень чисто. В комнате — сотни украшений, от которых захватит дух у любой девушки, в углах — специальные тренажеры. Старенький шпиц Луи надрывается из-за двери закрытой кухни, показывает, что не особо рад гостям, и напоминает — в обиду хозяек не даст. Трое упитанных котов более благосклонны к нам и не прочь дать себя погладить.
— Проходите, проходите, — суетится Валентина Борисовна.
Настя лежит на специальной кровати. Девушка ведет себя очень уверенно, много улыбается и постоянно что-то делает в телефоне. Девять лет назад после комы она могла шевелить только тремя пальцами и применила их максимально эффективно, выразив свое мнение по поводу прогнозов врачей.
— Очнулась. Врач просто прямо сказал: «Ты будешь овощем лежать, ни слышать, ни видеть ничего». Ну я ему и показала тремя пальцами. А сейчас всем могу шевелить. И ногами, и руками, и всем. Не овощ, — смеется Настя.
— А что ты ему показала?
— Вот так (показывает фигу).
Валентина Борисовна плачет, вспоминая как девять лет назад молилась каждую секунду, чтобы ее дочь справилась и вышла из комы.
— Я никогда их не забуду — эти дни. Это очень тяжело, конечно, эти сорок дней, когда она была в коме, каждый день звонить, по два раза звонить и спрашивать: «А как моя дочка?». Я металась по квартире, как чайка над морем, как маленький котенок в черной комнате, и не знала, что с ней делать, — еле сдерживает слёзы Валентина Борисовна. — А Настя-то вышла из комы. А еще плюс никто не верил, что она нормальная останется, что она будет видеть. Она видит, слышит и разговаривает — нормальный человек.
Женщина крепко обнимает дочку, но Настю нежностями явно не проймешь. Жалости к себе она точно не хочет.
— Я люблю шопиться. Поехали мы в «Галерею» тут с другом. Я на коляске же, лифт приехал на один из этажей, людей полно в нем. Битком! И все могут ходить, ничего такого. Хоть бы кто пошевелился место уступить. Я и сказала: «Дави их тогда». Так и втиснулись, — вспоминает Настя.
Гулять она очень любит. Недавно были в том самом Заельцовском парке. Признается — было страшно. Ведь именно здесь и изменилась ее жизнь девять лет назад. Но страх девушка переборола, и парк занял прочное место в любимых местах для прогулок.
Настя признается, что не всегда была так весела и настроена на борьбу.
— Год после выписки из больницы истерила, что не могу подвигать ничем, просто лежу. Я просила портрет папы положить мне на грудь и кричала: «Папа, забери меня!» — он умер в 2005 году. И я так всё это время кричала. Потом начали реабилитологи приходить и просто рвать мне мышцы. Боли были страшенные. И сейчас болит, но не так. Рвали всё. Терпела. И всё, — спокойно говорит о тяжелой реабилитации Настя.
Потом к Насте стала приходить сиделка Ирина.
— Она мне принесла книжку детскую какую-то и давай показывать: «Настя, а кто это? А это?» Я к ней повернулась и говорю: «Ира, я нормальная», — улыбается Настя.
Сначала топиарии (декоративные деревца, которые изготавливаются из всевозможных предметов шарообразной формы, прикрепленных к высокой ножке. — Прим. ред.), потом работа с большими бусинами, сейчас — ожерелья, браслеты, кольца, серьги, и всё под заказ! У девушки даже появился собственный бренд — Jewellery.lifes.
— Так и пошло-поехало, вон теперь полкомнаты, — обводит круг рукой Настя. — Сейчас мода на серьги-трансформеры и мишек. Яркие цвета в моде, желтый, синий.
В этом году Настя смогла попасть в очень известный реабилитационный центр «Три сестры» в Москве. Лечение оплатил благотворитель — обошлось оно в 1,8 миллиона рублей. Насте там очень понравилось, и девушка благодаря специалистам достигла больших успехов. Теперь она мечтает вновь попасть в этот центр.
— Там себя не чувствуешь каким-то не таким. Наравне со всеми общаешься. Молодежь там тоже собиралась. Я вот утром уходила на лечение и поздно вечером возвращалась, — вспоминает девушка.
Пока мы разговаривали, пришел реабилитолог. Занятия у Насти каждый день, и каждый день нужны немалые деньги — 3–4 тысячи рублей минимум. Пенсия такие расходы не покрывает.
— Вот сейчас мне мои лабутены будут надевать, — подзывает Настя.
Ей на ноги надевают специальные фиксаторы, которые выпрямляют стопу. Сейчас Настя будет садиться, а потом вставать.
На реабилитацию девушка старается заработать сама. Настины украшения покупают по всему миру — есть покупатели из стран СНГ и Европы. Люди не скупятся — готовы оплачивать десятки тысяч рублей доставки. Девушке и ее матери пишут слова поддержки и обращаются те, кто сам оказался в очень непростой ситуации.
— Главное, что хочется сказать — берегите себя. Такая эта коварная болячка, энцефалит, — вздыхает Валентина Борисовна. — В Настиной ситуации я не говорю, что это какое-то Божье наказание. Это человек, которому Господь доверил давать людям веру в жизнь, надежду, силы. Когда на Настю смотрят — а ее знают уже миллионы людей, — она дает силу этим людям. Такая судьба. Знаете, у нас есть с Настей лозунг такой: «Какими ты глазами смотришь на мир, то ты и видишь. Что ты даешь миру, то он тебе и возвращает».
Настя, стоя у тренажера, кивает. Ей непросто вот так стоять, но вида она не подает из всех сил.
— Я сама не знаю, где я силы беру. Они сами приходят. Я себе решила: машины времени нет, назад время я не поверну. Надо жить сегодняшним днем. Я и живу. Мне вещи приносят новые. Я люблю шопиться — вот это мне приносит силы, — уверенно заявляет девушка. — Смотрите, какой я костюм купила. И у меня день рождения скоро. В стиле 90-х вечеринка. Приходите.
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