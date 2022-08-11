Настя против клеща: девушка 9 лет делает украшения, зарабатывая на реабилитацию — как она живет

На реабилитацию девушка старается заработать сама. Настины украшения покупают по всему миру — есть покупатели из стран СНГ и Европы. Люди не скупятся — готовы оплачивать десятки тысяч рублей доставки. Девушке и ее матери пишут слова поддержки и обращаются те, кто сам оказался в очень непростой ситуации.

— Главное, что хочется сказать — берегите себя. Такая эта коварная болячка, энцефалит, — вздыхает Валентина Борисовна. — В Настиной ситуации я не говорю, что это какое-то Божье наказание. Это человек, которому Господь доверил давать людям веру в жизнь, надежду, силы. Когда на Настю смотрят — а ее знают уже миллионы людей, — она дает силу этим людям. Такая судьба. Знаете, у нас есть с Настей лозунг такой: «Какими ты глазами смотришь на мир, то ты и видишь. Что ты даешь миру, то он тебе и возвращает».

Настя, стоя у тренажера, кивает. Ей непросто вот так стоять, но вида она не подает из всех сил.

— Я сама не знаю, где я силы беру. Они сами приходят. Я себе решила: машины времени нет, назад время я не поверну. Надо жить сегодняшним днем. Я и живу. Мне вещи приносят новые. Я люблю шопиться — вот это мне приносит силы, — уверенно заявляет девушка. — Смотрите, какой я костюм купила. И у меня день рождения скоро. В стиле 90-х вечеринка. Приходите.