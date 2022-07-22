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В каких районах Новосибирска клещи наиболее активны — показываем на карте

В этом сезоне зарегистрировано уже более 13 тысяч укусов клещей

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В этом сезоне лабораторно подтверждены 79 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом

В этом сезоне лабораторно подтверждены 79 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом

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В Новосибирской области в этом эпидсезоне уже зафиксировали вдвое больше случаев клещевого энцефалита по сравнению с 2021 годом. Показываем на картах, какие районы города и региона наиболее опасны.

Как сообщили журналисту НГС в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, по данным на 12 июля 2022 года, с начала эпидемического сезона в медицинские организации региона обратились по поводу укусов клещей 13 628 человек.

— За неделю с 6 по 12 июля 2022 года наибольшее число укусов клещей было зарегистрировано на территории Искитимского района Новосибирской области (72), Новосибирского (32), Мошковского района и в Бердске (по 25), — уточнили в ведомстве.

Лидирует Искитимский район

Лидирует Искитимский район

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В Новосибирске на этой же неделе наибольшее количество укусов зарегистрировано на территории Советского района (11), Заельцовского (6) и Дзержинского (4).

В этом сезоне в регионе 104 человека заразились клещевым боррелиозом

В этом сезоне в регионе 104 человека заразились клещевым боррелиозом

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— Всего с начала сезона госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит 345 человек. Лабораторно подтверждены 79 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 104 случая заболевания клещевым боррелиозом, — пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее мы рассказывали, сколько человек умерло от клещевого энцефалита в Новосибирской области с начала эпидсезона.

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