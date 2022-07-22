В каких районах Новосибирска клещи наиболее активны — показываем на карте

В Новосибирской области в этом эпидсезоне уже зафиксировали вдвое больше случаев клещевого энцефалита по сравнению с 2021 годом. Показываем на картах, какие районы города и региона наиболее опасны.

Как сообщили журналисту НГС в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, по данным на 12 июля 2022 года, с начала эпидемического сезона в медицинские организации региона обратились по поводу укусов клещей 13 628 человек.