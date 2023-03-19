И зарядка тоже зря! Три полезные привычки, которые на самом деле убивают сердце

Кардиотренировки

Кардиотренировки используют, как правило, для того, чтобы сбросить вес. Отсутствие лишних килограммов на сердечно-сосудистой системе скажется в итоге положительно, но ко всему нужно подходить с умом. Если прежде вы не бегали каждое утро по пять километров или делали это очень давно, то, проснувшись однажды утром с решением изменить жизнь, не пытайтесь сделать это за один день.



— Любая физическая активность будет стимулировать сердечно-сосудистую систему, здесь нужно быть очень аккуратным в выборе тренировок, и желательно предварительно проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний, особенно если имеются такие заболевания, как повышенное артериальное давление или инфаркты, инсульты в прошлом, — говорит врач-эндокринолог Елизавета Кардапольцева. — Если никаких проблем нет, то можно заниматься в том режиме, в котором комфортно.

