До еды или после, утром или вечером: когда лучше пить таблетки от давления

Препараты для снижения артериального давления, хотя и не излечивают полностью от гипертонии, снимают симптомы и позволяют гипертоникам жить дольше. Но одних лекарств недостаточно, чтобы избежать инфаркта и инсульта, рассказывает «Доктор Питер». Важно скорректировать питание, добавить физическую активность, полноценный сон, следовать рекомендациям врачей и стараться избегать стрессов.
Считается, что пик инфарктов и инсультов приходится на раннее утро. И поэтому препараты от давления часто советуют принимать вечером, чтобы снизить риск сосудистой катастрофы после сна. Но для всех ли работает это правило?
Что показал эксперимент
Как отмечает врач-кардиолог, кардиопсихолог кандидат медицинских наук Анна Кореневич, существовавшее долгое время мнение о том, что лекарства от давления лучше пить вечером, не подтвердилось на практике.
— Провели исследования на
У каждого свой профиль
Кардиолог с более чем двадцатилетним стажем говорит, что на самом деле не так важно время, в которое гипертоник принимает таблетки. Главное, чтобы давление оставалось в норме в течение суток.
— У разных людей давление в течение суток ведет себя по-разному. Это называется суточный профиль АД. Есть люди, у которых пик давления приходится на вечер, у других он будет утром или днем. В зависимости от этого профиля и надо принимать таблетки, — разъясняет специалист.
По мнению врача, антигипертензивные препараты не стоит принимать после еды — это может замедлить или нарушить их действие. Лучше пить их до еды и желательно в одно и то же время — в зависимости от вашего суточного профиля АД.
Какие упражнения лучше снижают давление
Исследователи из университетов США решили выяснить, как время суток, в которое мы делаем физические упражнения, влияет на показатели артериального давления. В эксперименте участвовали 30 женщин и 26 мужчин среднего возраста.
Исследование показало, что у женщин эффективнее всего снижают давление утренние тренировки, а у мужчин вечерние занятия лучше снижали систолическое (верхнее) артериальное давление. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.
Как правильно измерять давление
Перед измерением нужно спокойно посидеть минут пять, рассказала кардиолог Лариса Пляшко. Затем манжету тонометра необходимо надеть на голое плечо, а не поверх одежды, иначе цифры давления могут исказиться. Измерять давление человек может и сидя, и лежа — главное, чтобы локоть был на уровне сердца (если он будет ниже, то давление может повыситься, и наоборот). Также во время измерения нежелательно разговаривать, потому что человек может начать проявлять эмоции, что исказит показатели давления и пульса.
Зачастую люди думают, что правильно измерить давление можно только на левой руке, потому что она ближе к сердцу. На самом деле для тонометра это не важно, потому что в обе части тела кровь поступает одинаково.
В идеале нужно провести три измерения. Интервал между ними должен быть не меньше 15 секунд. Давление рекомендуется контролировать хотя бы два раза в день — утром и вечером. А вообще нужно это делать по самочувствию. Если вдруг изменилось состояние, например заболела или закружилась голова, появилось учащенное сердцебиение, в первую очередь нужно измерить артериальное давление.