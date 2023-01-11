Кракен надвигается? Что известно о новом варианте ковида и когда его ждать в России

Совсем недавно мы мечтали, как скоро закончится «пандемийный год», но вот уже третий год прошел, а пандемия коронавируса всё продолжается. Ковид, даже напротив, в очередной раз демонстрирует новый, еще более активный свой вариант, который на этот раз получил неофициальное название «кракен» (официально он называется XBB.1.5). Эта версия вируса появилась еще осенью прошлого года, но сейчас активно распространяется в ряде стран. К примеру, по последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, доля зараженных именно кракеном в числе всех новых пациентов с ковидом достигла 27,6%, хотя еще месяц назад она составляла 2,3%. В России пока новый вариант ковида официально не выявлен, но, как говорят врачи, это только вопрос времени.
— Кракен имеет шансы стать доминирующим в Европе на какое-то непродолжительное время, поскольку заболеваемость очень сильно подрастает, — говорит иммунолог Николай Крючков. — По данным прошлой недели, каждый день примерно удваивается доля кракена в общей заболеваемости ковидом в Европе. В США он еще более продвинулся в распространении. Я думаю, что в России это будет с временным лагом — месяца полтора.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
По словам иммунолога, ничего сверхъестественного от кракена ожидать пока не стоит — это очередная генерация внутри омикрон-линии, с некоторыми отличиями, но не такими, чтобы изменить ход пандемии. Не исключено, что за время, пока кракен на пути к доминированию, могут появиться еще сильные линии или подлинии.
— Подлиния омикрона XBB.1.5 отличается несколько большей заразностью (штамм омикрон, ответвлением которого стал кракен, самый заразный по сравнению с другими линиями коронавируса. — Прим. ред.), за счет чего и выигрывает у других — чуть больше заразность и, соответственно, лучше обход популяционного иммунитета антиковидного. Заметных различий в патогенности и летальности нет, здесь по сути так же, как для предыдущих подлиний. Новых симптомов тоже нет, если бы было что-то кардинальное — было бы уже понятно, если же есть небольшие отличия, то их так просто не измерить, — говорит Крючков.
Доктор говорит, что ждать нового всплеска заболеваемости так или иначе необходимо, но дело не в новом варианте вируса — просто логика процесса приводит к активизации заболеваемости, как это происходило раньше. В прошлом году в России именно на холодные месяцы пришлась самая высокая заболеваемость ковидом — очередная волна началась как раз после Нового года.
— Не забываем про ситуацию в Китае, поэтому гарантии, что в России будет доминировать именно кракен, нет — может быть и так, а может, и из Китая что-то еще придет. Но ситуация в Китае сейчас тоже не является какой-то картой, которая меняет всю игру — это просто один из элементов, усиливающих эпидпроцесс в мире.
Под ситуацией в Китае иммунолог подразумевает активное распространение коронавируса, начавшееся в стране после отказа от политики «covid zero», когда каждая вспышка подавлялась путем локдаунов и жестких ограничений. На днях исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что публикуемые Китаем данные о госпитализациях и смертности не отражают действительность. В ЕС предлагают выборочно тестировать прибывающих из Китая пассажиров на ковид, а Китай тем временем с 8 января отменил обязательный карантин для прибывающих в страну. Впрочем, пока это касается деловых визитов — туристические поездки в Китай для россиян по-прежнему невозможны.
Хотя по словам Крючкова, России стоит ждать подъема заболеваемости, официальные источники пока уверяют, что всё в порядке. Еще недавно некоторые регионы начинали возвращать маски — правда, не из-за ковида, а из-за свиного гриппа и ОРВИ, но коронавирусная инфекция тоже показывала рост заболеваемости, однако на первом послепраздничном совещании главы Роспотребнадзора Анны Поповой с руководителями территориальных управлений ведомства были озвучены довольно оптимистичные данные. По информации Роспотребнадзора, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился по сравнению с предыдущей на 52%, а ковидом — на 40%. При этом случаи заражения вариантом кракен пока вообще не фиксировали
Впрочем, врачи не раз говорили, что снижение официальной статистики заболеваемости в выходные и праздничные дни может быть обусловлено особенностями поведения людей, которые предпочитают в это время не обращаться в больницу. Эту тенденцию подтверждают и в Роспотребнадзоре.
— Обращения граждан в медучреждения в праздники были минимальны, и в настоящее время количество обратившихся лиц за медицинской помощью будет увеличиваться в связи с необходимостью оформления ими больничных листов или ухудшения состояния здоровья, — сообщили в ведомстве по итогам совещания.
Хотя врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и всегда обращаться к докторам, это иногда нельзя сделать оперативно. В периоды роста заболеваемости даже скорые порой задерживаются и стоят в очередях, участковый терапевт тем более придет не в течение часа. Мы попросили врачей дать рекомендации на первое время — что пациент с симптомами ОРВИ может сделать сам до прихода врача.