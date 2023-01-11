Кракен надвигается? Что известно о новом варианте ковида и когда его ждать в России

По словам иммунолога, ничего сверхъестественного от кракена ожидать пока не стоит — это очередная генерация внутри омикрон-линии, с некоторыми отличиями, но не такими, чтобы изменить ход пандемии. Не исключено, что за время, пока кракен на пути к доминированию, могут появиться еще сильные линии или подлинии.



— Подлиния омикрона XBB.1.5 отличается несколько большей заразностью (штамм омикрон, ответвлением которого стал кракен, самый заразный по сравнению с другими линиями коронавируса. — Прим. ред.), за счет чего и выигрывает у других — чуть больше заразность и, соответственно, лучше обход популяционного иммунитета антиковидного. Заметных различий в патогенности и летальности нет, здесь по сути так же, как для предыдущих подлиний. Новых симптомов тоже нет, если бы было что-то кардинальное — было бы уже понятно, если же есть небольшие отличия, то их так просто не измерить, — говорит Крючков.

