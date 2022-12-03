Если постоянно болит в разных местах: врач рассказал, чем могут грозить здоровью блуждающие боли

Что такое блуждающие боли

— Блуждающие, или мигрирующие боли — это болевые ощущения, которые возникают в любой части тела и не зависят от времени суток и физической нагрузки, — объясняет врач-реаниматолог Игорь Антонов. — Чаще пациенты жалуются на артралгии — боли в суставах или миалгии — боли в мышцах, но также боль может появляться в кишечнике, желудке, сердце и других органах.



По словам врача, болевой синдром обычно возникает внезапно и локализуется в конкретном месте.

