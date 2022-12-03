Если постоянно болит в разных местах: врач рассказал, чем могут грозить здоровью блуждающие боли

Все слышали шутку Фаины Раневской о том, что здоровый человек — это тот, у которого каждое утро болит в новом месте. Но важно знать, что иногда такие блуждающие боли могут быть признаком серьезного заболевания. Об этом «Доктору Питеру» рассказал руководитель Клиники лечения боли ФНКЦ ФМБА России Игорь Антонов.
Игорь Антонов — врач-анестезиолог, реаниматолог, руководитель Клиники лечения боли ФНКЦ ФМБА России.
Что такое блуждающие боли
— Блуждающие, или мигрирующие боли — это болевые ощущения, которые возникают в любой части тела и не зависят от времени суток и физической нагрузки, — объясняет врач-реаниматолог Игорь Антонов. — Чаще пациенты жалуются на артралгии — боли в суставах или миалгии — боли в мышцах, но также боль может появляться в кишечнике, желудке, сердце и других органах.
По словам врача, болевой синдром обычно возникает внезапно и локализуется в конкретном месте.
Интенсивность, продолжительность и характер боли может меняться. Например, человек испытывает сильную острую головную боль, а затем она проходит и появляется тупая боль в правом подреберье.
Блуждающие боли могут привести к тому, что у человека начнутся и другие проблемы со здоровьем: нарушения сна и бессонница, тревожность, усталость, апатия, физическое и психическое истощение, фибромиалгия — хронический болевой синдром.
Опасный симптом
Игорь Антонов подчеркивает, что блуждающие боли — это НЕ самостоятельное заболевание, а симптом, указывающий на наличие другого патологического состояния в организме.
Блуждающие боли могут появляться при:
- различных видах неврозов;
- ревматоидном артрите;
- системных аутоиммунных заболеваниях;
- остеохондрозе;
- метаболических нарушениях.
Кроме того, спровоцировать возникновение блуждающих болей могут перенесенные инфекционные, грибковые или вирусные заболевания, прием гормональной терапии или антибиотиков.
Поэтому не стоит ждать, когда само пройдет. При боли в любой области стоит показаться врачу.
— Игнорирование болевых ощущений может усугубить течение заболевания и привести к тяжелым осложнениям. При подозрении на блуждающие боли рекомендуется пройти комплексное обследование организма, — рекомендует врач.