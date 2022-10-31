20idei
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 6/10
usd 61.53
eur 61.13
Тема дняИски против мобилизации
Все новости
Все новости
Подробности

В двух больницах Новосибирска закрывают гастроэнтерологические отделения — как это объясняет Минздрав

Отделений больше не будет в ГКБ № 12 и первой инфекционке

219
ds

Гастроэнтерологические отделения могут быть только в больницах, где есть хирургия

Поделиться

В Новосибирске закрывают два гастроэнтерологических отделения в ГКБ № 12 и первой инфекционной клинике, но региональный Минздрав настаивает, что это не закрытие, а перевод в другие учреждения: ГКБ № 11, ГКБ № 25, поликлинику № 1.

По словам читателя НГС, отделения закрываются, несмотря на то, что там работают десятки врачей с многолетним опытом и квалифицированный средний персонал.

Что говорят в Минздраве

В Минздраве сообщили, что по приказу Минздрава России № 906н, гастроэнтерологические отделения и стационары в больницах могут быть только при наличии в них отделения хирургии. А поскольку их не было в Городской клинической больницы № 12 и Городской инфекционной клинической больницы № 1, то работу решили реорганизовать.

— В Городской больнице № 11 и Городской больнице № 25 открываются круглосуточные гастроэнтерологические отделения и дневные стационары. В Городской клинической поликлинике № 1 — амбулаторное отделение и дневной стационар. Всем профильным сотрудникам инфекционной больницы и больницы № 12 сделали предложения о трудоустройстве в новые гастроэнтерологические отделения. Таким образом, речь идет не о закрытии подразделений, а о переводе их в другие медорганизации, — утверждают в Минздраве Новосибирской области.

Судя по карте, доступность для пациентов левого берега улучшится

Судя по карте, доступность для пациентов левого берега улучшится

Поделиться

Количество отделений таким образом увеличится, но будут они в других больницах. Журналист НГС отправил запрос в Минздрав, чтобы уточнить, сколько койко-мест было и сколько будет на базе других учреждений.

В ведомстве уверены, что такое решение позволит улучшить доступность медицинской помощи по профилю гастроэнтерология для жителей как правобережья, так и левобережья Новосибирска.

Ранее мы рассказывали, что в Кольцово хотят закрыть педиатрическое отделение — новосибирцы были возмущены такой идеей.

Если вы работаете в этих отделениях, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Можно анонимно.

По теме

МинздравЗакрытиеГастроэнтерология
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2