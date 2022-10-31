В двух больницах Новосибирска закрывают гастроэнтерологические отделения — как это объясняет Минздрав
Отделений больше не будет в ГКБ
В Новосибирске закрывают два гастроэнтерологических отделения в ГКБ
По словам читателя НГС, отделения закрываются, несмотря на то, что там работают десятки врачей с многолетним опытом и квалифицированный средний персонал.
Что говорят в Минздраве
В Минздраве сообщили, что по приказу Минздрава России
— В Городской больнице
Количество отделений таким образом увеличится, но будут они в других больницах. Журналист НГС отправил запрос в Минздрав, чтобы уточнить, сколько койко-мест было и сколько будет на базе других учреждений.
В ведомстве уверены, что такое решение позволит улучшить доступность медицинской помощи по профилю гастроэнтерология для жителей как правобережья, так и левобережья Новосибирска.
Ранее мы рассказывали, что в Кольцово хотят закрыть педиатрическое отделение — новосибирцы были возмущены такой идеей.
Если вы работаете в этих отделениях, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону